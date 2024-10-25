Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? HMGS sınav sonuç ekranı 2024!

Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adayların katıldığı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) organize ettiği sınavda, adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair beklenti giderek artarken, sonuç belgesinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız durumu yer alacak.