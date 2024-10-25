Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? HMGS sınav sonuç ekranı 2024!

Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adayların katıldığı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) organize ettiği sınavda, adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair beklenti giderek artarken, sonuç belgesinde adayların puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız durumu yer alacak.
(Takvim Foto Arşiv)
HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim 2024 Perşembe günü açıklanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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