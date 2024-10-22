SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Öğretmenlere ara tatil semineri olacak mı 2024? Kasım ara tatili öğretmenlere kalktı mı? Seminerler online mı yapılacak?

Kasım ara tatili yaklaşıyor. 2024 yılı için belirlenen ara tatil tarihleri 11-15 Kasım 2024 olarak açıklandı. Öğretmenler, bu süreçte uzaktan seminerlere katılıp katılmayacakları konularında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2024 Kasım ara tatili öğretmenler için tatil mi? İşte konu hakkında merak edilen açıklamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:51 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:51
Öğretmenlere ara tatil semineri olacak mı 2024? Kasım ara tatili öğretmenlere kalktı mı? Seminerler online mı yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2023-2024 eğitim yılında, öğretmenler ara tatil süresince uzaktan seminere katılma fırsatı bulmuştu. Bu yıl ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğretmenlerin ne şekilde eğitim alacağı merak konusu oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmenler Ara Tatilde Seminerlere Katılacak Mı?

Bu yılın ara tatilinde öğretmenler okula gidecek mi, uzaktan mı seminere katılacak merak ediliyor.

Öğretmenlerin uzaktan seminere katılımı hakkında net bir bilgi verilmedi; konuya ilişkin resmi duyuruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlere ara tatil semineri olacak mı 2024? Kasım ara tatili öğretmenlere kalktı mı? Seminerler online mı yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okullar, 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Böylece öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
2024-2025 Eğitim Takvimi

MEB tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ise şu şekilde sıralanmıştır:

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılsın TBMM’ye gelsin terör bitti desin
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi
Vakıf Katılım Bankası
FETÖ’de pasta büyük kavga büyük! Geberen Gülen’in kara kutusu Uzun Cevdet’in uzun uzadıya söğüşü: Himmeti zimmet etti milyonlar hortumladı
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler
Fenerbahçe’de 4 yıldız 11’e dönüyor!
İblis toprağa düşmeden birbirlerine düştüler! FETÖ’de Uzun Cevdet - Avrupa Abdullah çekişmesi: MÖZ’ün ’kukla’ planı ve 2028 tehlikesi
Devlet Bahçeli’den 22 Ekim MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
Okan Buruk sistem değiştiriyor! Elfsborg maçında o ikili sahada
Yahya Sinwar’ın yerine kim geçecek? Komitede sır gibi saklanan isim Muhammed Sinwar mı? İşte Hamas’ın yeni lideri
Yenidoğan Çetesi hakkında yeni detay! Hastane müdürü Ali Aksu göz yummuş: Eksikler varsa kılıfına uydur
SON DAKİKA