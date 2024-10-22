Öğretmenlere ara tatil semineri olacak mı 2024? Kasım ara tatili öğretmenlere kalktı mı? Seminerler online mı yapılacak?

2023-2024 eğitim yılında, öğretmenler ara tatil süresince uzaktan seminere katılma fırsatı bulmuştu. Bu yıl ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğretmenlerin ne şekilde eğitim alacağı merak konusu oldu.

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Öğretmenler Ara Tatilde Seminerlere Katılacak Mı?

Bu yılın ara tatilinde öğretmenler okula gidecek mi, uzaktan mı seminere katılacak merak ediliyor.

Öğretmenlerin uzaktan seminere katılımı hakkında net bir bilgi verilmedi; konuya ilişkin resmi duyuruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.