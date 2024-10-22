Öğretmenlere ara tatil semineri olacak mı 2024? Kasım ara tatili öğretmenlere kalktı mı? Seminerler online mı yapılacak?

2023-2024 eğitim yılında, öğretmenler ara tatil süresince uzaktan seminere katılma fırsatı bulmuştu. Bu yıl ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğretmenlerin ne şekilde eğitim alacağı merak konusu oldu.
2023-2024 eğitim yılında, öğretmenler ara tatil süresince uzaktan seminere katılma fırsatı bulmuştu. Bu yıl ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğretmenlerin ne şekilde eğitim alacağı merak konusu oldu.
Öğretmenler Ara Tatilde Seminerlere Katılacak Mı?
Bu yılın ara tatilinde öğretmenler okula gidecek mi, uzaktan mı seminere katılacak merak ediliyor.
Öğretmenlerin uzaktan seminere katılımı hakkında net bir bilgi verilmedi; konuya ilişkin resmi duyuruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.
Kasım Ara Tatili Ne Zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Okullar, 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Böylece öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak.
2024-2025 Eğitim Takvimi
MEB tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ise şu şekilde sıralanmıştır:
Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025