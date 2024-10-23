İŞKUR hastane temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartı yok yaş şartı yok!

İş arayışında olan adayların yakından takip ettiği İŞKUR hastane personel alımı ilanları güncellendi. Peki başvuru yapmak isteyen adaylardan beklenen şartlar ne? İşte habere ilişkin detaylar...

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KPSS koşulu yok

İŞKUR güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarına personel alımına devam ediyor. Bu noktada hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güncel alımlar yapılacak. Paylaşılan ilanlarda dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise KPSS puan şartı aranmaması. Öte yandan özel sektörde alım yapılacağı için KPSS puanı da aranmıyor.