İŞKUR hastane temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartı yok yaş şartı yok!

İş arayışında olan adayların yakından takip ettiği İŞKUR hastane personel alımı ilanları güncellendi. Peki başvuru yapmak isteyen adaylardan beklenen şartlar ne? İşte habere ilişkin detaylar...
İş arayışında olan adayların yakından takip ettiği İŞKUR hastane personel alımı ilanları güncellendi. Peki başvuru yapmak isteyen adaylardan beklenen şartlar ne? İşte habere ilişkin detaylar...
KPSS koşulu yok
İŞKUR güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarına personel alımına devam ediyor. Bu noktada hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güncel alımlar yapılacak. Paylaşılan ilanlarda dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise KPSS puan şartı aranmaması. Öte yandan özel sektörde alım yapılacağı için KPSS puanı da aranmıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuruda bulunmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:
◻Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
◻En az ilkokul mezunu olmak
◻Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
◻Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
◻Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayınlandığı il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
◻Temiz adli sicil ve olumlu güvenlik kaydına sahip olmak
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adayların belirtilen başvuru şartlarını taşıması halinde ilanlara başvuru yapabileceği belirtildi. Alımlar İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak. Başvurularda son tarih yayımlanan ilanların sağ tarafında yer almaktadır. Şu an için İŞKUR'da yayımlanan ilanların detaylarına göre hastaneler için belirli kontenjanda temizlik görevlisi alımı yapılacağı paylaşıldı. Ayrıca isteyen adaylar İŞKUR şubelerine giderek de başvurularını tamamlayabilirler. Başvuruda bulunacak adayların, şirketler tarafından belirtilen özel şartları dikkatli bir şekilde incelemeleri önerilmektedir. Belirtilen şartlar şirketten şirkete değişiklik gösterebilmektedir.
🔷İŞKUR HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ