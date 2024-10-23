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İŞKUR açıkladı: Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne? KPSS şartı aranmıyor!

Bekçi olmak isteyenlerin güncel olarak takip ettiği personel alım ilanları İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvurmak isteyen adayların en az 18 yaş üstü olması gerektiği açıklamalarda yer alıyor. İşte bekçi alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:09
İŞKUR açıkladı: Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne? KPSS şartı aranmıyor!

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İŞKUR üzerinden güncel personel alımları yayımlanmaya devam ediliyor. Paylaşılan son bilgilere göre bekçi alımı başladı. Peki başvuruda bulunmak isteyenler için bekçi alım başvuru şartları ve ilan detayları nedir? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS şartı yok

Yayımlanan personel alımları özel sektörü kapsıyor. Özel başvuru şartlarının yanı sıra adayların genel başvuru şartlarını da taşıması gerekiyor. Özel sektöre alım yapılacağı için KPSS puan şartının aranmayacağı da paylaşılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bekçi alımı başvuru şartları

◼TC vatandaşı olmak
◼En az 18 yaşını doldurmuş olmak (Üst yaş sınırı farklılık gösterebilir)
◼Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması
◼Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayımlandığı il ya da ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
◼SGK'dan emekli olmamak ya da emekli aylığı almıyor olmak
◼Adli sicil kaydının temiz olması
◼Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek
◼Güvenlik soruşturmasının olumlu olması

İŞKUR açıkladı: Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne? KPSS şartı aranmıyor!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen başvuru şartlarını taşıması önemli. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. İŞKUR şifresini unutan adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuruların ilanların son yayımlanma tarihine kadar açık olacağını hatırlatalım.

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