İŞKUR açıkladı: Bekçi alımı başvuru şartları ve süresi ne? KPSS şartı aranmıyor!

İŞKUR üzerinden güncel personel alımları yayımlanmaya devam ediliyor. Paylaşılan son bilgilere göre bekçi alım ı başladı. Peki başvuruda bulunmak isteyenler için bekçi alım başvuru şartları ve ilan detayları nedir? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)

Bekçi alımı başvuru şartları

◼TC vatandaşı olmak

◼En az 18 yaşını doldurmuş olmak (Üst yaş sınırı farklılık gösterebilir)

◼Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

◼Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayımlandığı il ya da ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

◼SGK'dan emekli olmamak ya da emekli aylığı almıyor olmak

◼Adli sicil kaydının temiz olması

◼Gerekli durumlarda vardiyalı çalışabilmek

◼Güvenlik soruşturmasının olumlu olması