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ÖGG soru ve cevap anahtarı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, bugün gerçekleştirilen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavına katıldı. Sınavın ardından adaylar doğru ve yanlışlarını değerlendirmek için ÖGG sınav soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. İşte sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:06
ÖGG soru ve cevap anahtarı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2024 Ekim ÖGG sınavı, bugün saat 10:00'da Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Temel eğitim ve yenileme eğitimine katılan binlerce aday, sınavın ardından başarı durumlarını değerlendirebilmek için ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı açıklamasını bekliyor. İşte sınav soruları, cevapları ve sonuçlarla ilgili tüm detaylar...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖGG Sınav Soruları ve Cevapları Açıklandı mı?

Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavına katılan adaylar, doğru ve yanlışlarını görmek için sınav sorularının açıklanmasını bekliyor. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü henüz sınav soruları ve cevap anahtarıyla ilgili bir duyuru yapmadı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandığında adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sitelerinden bu bilgilere ulaşabilecekler. Haberde güncelleme yaparak sorular ve cevapları paylaşacağız.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ekim 2024 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş dönemlerdeki sınavlara bakıldığında, sonuçların sınavdan 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Bu durumda sonuçların 30 Ekim 2024'e kadar erişime açılması öngörülüyor.

ÖGG soru ve cevap anahtarı 2024: 111. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Sonuçlar açıklandığında, adaylar e-Devlet üzerinden ya da Özel Güvenlik Daire Başkanlığı web sitesi aracılığıyla sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

Yılın Son ÖGG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Ekim sınavını kaçıran veya başarısız olan adaylar için yılın son Özel Güvenlik sınavı tarihi de belli oldu. 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı, 15 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların eğitimlerini tamamlayarak bu tarihe kadar hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

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