İŞKUR İşgücü Uyum Programı'ndan yararlanan vatandaşlar, alacakları ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte habere ilişkin merak edilenler...
Ekim 2024 İUP maaş tarihi: İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?
İŞKUR İşgücü Uyum Programı'ndan yararlanan vatandaşlar, alacakları ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, İUP maaşları ne zaman ödenecek? İşte habere ilişkin detaylar...
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2024 İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK
işgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.
İUP NEDİR?
İŞKUR tarafından yürütülen İUP, iş sahibi olmayan bireylerin istihdamını artırmayı hedefleyen bir eğitim ve rehberlik programıdır. Eğitim süresince katılımcılara belirli miktarda maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur. Programın ilk maaş dönemi yaklaştıkça, katılımcılar İUP maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda detayları merak ediyor. İUP, katılımcıların mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırırken, mesleki becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor.