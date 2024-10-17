Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni personel alım ilanı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni branşlarında subay adayı temini için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri işçi alımı başvuru şartları neler? 2024 TSK diş doktoru, eczacı, beden eğitimi öğretmeni alımı başvuru ekranı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), fakülte veya yüksekokul mezunu doktor, diş hekimi, eczacı ve beden eğitimi öğretmenlerinden subay adayı temini için başvuru sürecini resmen başlattı. İlgili ilan, adayları bilgilendirmek amacıyla yayımlanırken başvuruların detayları ve şartları da açıklandı.
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TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı doktor, diş doktoru, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Adaylar, detaylı bilgiye ve klavuza "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'un 4'üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay
Yönetmeliğinin 6'ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zaman aşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güven kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunmak, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,
(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(XVI) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
(XVII) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,
(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,
(b) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği, muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak,
(c) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi [muvazzaf subay adayları için 926 sayılı Kanun 14/4 maddesi doğrultusunda deneme süresi (1 yıl) içerisinde olmak kaydıyla ve sözleşmeli subay adayları için 4678 sayılı Kanunun13/c maddesi doğrultusunda] sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.
TSK Subay Adaylığı Seçim Aşamaları ve Detayları
1. Seçim Aşaması Faaliyetleri:
Genel Kültür Sınavı
Evrak Kontrolü (asıl başvuru)
Fiziki Değerlendirme
Kişilik Değerlendirme Testi
Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri
Mülakat Sınavı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
2. Seçim Sürecine Katılım:
Ön başvurusu kabul edilen adaylar Genel Kültür Sınavına girecek. En az 50 puan alanlar, sonraki seçim aşamalarına çağrılacak.
Şehit ve gazi yakınlarının aldıkları nota %10 ilave edilerek değerlendirme yapılacak.
Başarılı adaylar kontenjana göre ikinci aşamalara katılmaya hak kazanacak.
3. Seçim Aşamalarının İcra Yeri ve Takvimi:
Tüm seçim aşamaları Ankara Mamak'taki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılacak.
Adaylar ilan edilen tarih ve saatte sınav merkezinde hazır bulunmak zorunda; katılmayanlara ek hak verilmeyecek.
Değişiklikler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden takip edilecek.
4. Diğer Detaylar:
Adaylar her aşamada başarılı olmak zorunda; başarısız olanlar sürece devam edemez.
Sıradaki aşamaya geçebilmek için önceki aşamalardan geçer not almak şarttır.
Adayların ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
Doktor, diş doktoru, beden eğitimi öğretmenliği başvuru şartları için https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesini ziyaret edip, duyurular kısmından gerekli şartları öğrenebilirsiniz.