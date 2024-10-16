KPSS şartı aranmadan İstihdam Uyum Programı (İUP) kapsamında kamuya 20 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu kapsamda farklı kurumlar için işçi ve personel alımlarının gerçekleştirileceğini açıkladı.
KPSS şartsız Bakanlıklara 20 bin işçi alımı duyuruldu! Hangi bakanlıklara personel alınacak?
Kamu kurumlarına yönelik KPSS'siz 20 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, İUP kapsamında istihdam edilecek kişiler haftada 3 gün çalışarak günlük 666 TL ödeme alacak ve ay sonunda yaklaşık 12 bin TL maaş kazanabilecek. Aile, Tarım ve Adalet Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek bu alımlar, kadınlar, engelliler ve öğrenciler için yeni istihdam fırsatları sunuyor.
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İUP NEDİR?
İUP, kamu kurumlarında yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan bir işgücü uyum programıdır. Bu yeni modelde çalışanlar, çalışma günleri kadar ödeme alacak. İstihdam süresi azaltılarak haftalık çalışma günleri ve maaş oranları yeniden düzenlendi.
Çalışanlara, günlük 666 TL ücret verileceği ve haftada 3 gün çalışacakları belirtildi. Ay sonunda ise yaklaşık 12 bin TL civarında maaş ödemesi yapılması planlanıyor. Programda, adayların aynı anda özel sektörde başka bir işte çalışma imkânı da bulunuyor.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK BAKANLIKLAR
Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, alımlar şu kurumlar için gerçekleştirilecek:
Tarım ve Orman Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı
Huzurevleri ve Çocuk Esirgeme Kurumları
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İUP programı, özellikle kadınlar, engelliler, öğrenciler ve gençlerin işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla tasarlandı. İlk ay için haftada 5 gün 37.5 saat çalışma planlanırken, sonraki süreçte bu süre haftada 3 güne ve 22.5 saate düşürülecek.
Bakanlık açıklamasında, "Bu program kapsamında vatandaşlar aynı zamanda yeşil dönüşüm faaliyetlerine de katılabilecek" ifadesi yer aldı. Özellikle çocuk, engelli ve yaşlı bakımı gibi alanlarda kamu kurumlarında yeni iş imkânları sağlanacak.
BAŞVURULAR VE DETAYLAR
20 bin işçi alımı için başvuruların yakında başlayacağı ve başvuru süreciyle ilgili bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi. Başvuruların illere göre düzenleneceği açıklandı.