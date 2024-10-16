KPSS şartsız Bakanlıklara 20 bin işçi alımı duyuruldu! Hangi bakanlıklara personel alınacak?

KPSS şartı aranmadan İstihdam Uyum Programı (İUP) kapsamında kamuya 20 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu kapsamda farklı kurumlar için işçi ve personel alımlarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

İUP NEDİR?

İUP, kamu kurumlarında yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan bir işgücü uyum programıdır. Bu yeni modelde çalışanlar, çalışma günleri kadar ödeme alacak. İstihdam süresi azaltılarak haftalık çalışma günleri ve maaş oranları yeniden düzenlendi.

Çalışanlara, günlük 666 TL ücret verileceği ve haftada 3 gün çalışacakları belirtildi. Ay sonunda ise yaklaşık 12 bin TL civarında maaş ödemesi yapılması planlanıyor. Programda, adayların aynı anda özel sektörde başka bir işte çalışma imkânı da bulunuyor.