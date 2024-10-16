MSÜ sınavı ne zaman 2025? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvuruları ne zaman alınacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, her yıl binlerce adayın katılımıyla düzenlenen ve askeri öğrenci alım sürecinin ilk adımını oluşturan önemli bir sınav. 2025 yılında yapılacak MSÜ sınavına dair tarihlerin açıklanmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularına odaklanmış durumda.

(Takvim Foto Arşiv)

2025 MSÜ Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) henüz 2025 yılına ilişkin sınav ve başvuru takvimini duyurmadı. Geçtiğimiz yıl, 2024 sınav takvimi 6 Kasım 2023'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir tarihte, 2025 MSÜ sınavının başvuru süreci ve tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.