GSB ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine KPSS'siz 600 personel alımı yapılacağı İŞKUR tarafından duyuruldu. Peki personel alımı başvuru şartları neler? İşte kadro bilgisi ve habere ilişkin diğer detaylar...
KPSS şartsız işçi alım ilanı: GSB ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine 600 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları, tarihi, süresi...
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir duyuru paylaştı. Duyuruya göre İşgücü uyum Programı kapsamında 5 şehre 600 personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. İşte habere ilişkin detaylar...
İÇİNDEKİLER
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER
KYK personel alımı ( bakım /onarım destek faaliyetleri) yapılacak iller sırası ile şu şekilde;
🔊Sakarya,
🔊Çankırı,
🔊Balıkesir,
🔊Ankara,
🔊Denizli
İŞKUR BAŞVURU ADIMLARI
1. Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/adresine tıklamaları gerekli ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile veya İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapınız.
2. Adım: Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.
3. Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza iş ilanlarının listelendiği bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız İUP numarası veya Birim yazan kısma kendi ilinizi girebilirsiniz. Yada Ara butonuna tıklayarak tüm İUP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.