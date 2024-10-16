İnfaz koruma memuru alımı ne zaman 2024-2025? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar...

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2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılan memur adayları, Adalet Bakanlığı'nın bu yıl yapacağı infaz koruma memuru alımına odaklanmış durumda. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, pek çok adayın gözü infaz koruma memurluğu alım ilanında.

(Takvim Foto Arşiv) 2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılan memur adayları, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için infaz koruma memuru alımına odaklandı. İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.