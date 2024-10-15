Başvuru ekranı, kadro ve kontenjanlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı şartları

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplamda 2 bin 390 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Bu alım, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında gerçekleştirilecek ve KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv) Başvuru Tarihleri ve Süreci Adaylar, 15 Ekim 2024 ile 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, son gün olan 30 Ekim'de saat 23:59'a kadar alınacak. Adayların başvuru işlemleri için E-devlet şifresi kullanmaları gerekmektedir. Başvuruların yapılacağı platform: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı.