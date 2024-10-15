Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplamda 2 bin 390 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Bu alım, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında gerçekleştirilecek ve KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.
Başvuru ekranı, kadro ve kontenjanlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Bu alım, bakanlığın çeşitli hizmet alanlarında görev alacak uzman ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek.
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Başvuru Tarihleri ve Süreci
Adaylar, 15 Ekim 2024 ile 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, son gün olan 30 Ekim'de saat 23:59'a kadar alınacak. Adayların başvuru işlemleri için E-devlet şifresi kullanmaları gerekmektedir.
Başvuruların yapılacağı platform: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı.
Adaylarda Aranan Nitelikler
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adayların taşıması gereken bazı nitelikler şu şekilde belirlenmiştir:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları sağlamak.
Başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için aranan bölümden mezun olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmamak.
Duyurular ve Bilgilendirme
Sözleşmeli personel alımına ilişkin tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sayfalarında yayımlanacak. Bu kapsamda adayların güncel bilgilere ulaşabilmeleri için Bakanlığın web sitelerini takip etmeleri önem taşıyor.
Bakanlığın resmi internet adresleri: www.aile.gov.tr ve aile.gov.tr/pgm.
Sözleşmeli personel alım süreci, birçok aday için yeni kariyer fırsatları sunarken, gerekli şartları taşıyanların başvuru yapmaları için son gün 30 Ekim olarak belirlenmiştir. Adayların dikkatli bir şekilde başvuru sürecini takip etmeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları büyük önem taşımaktadır.