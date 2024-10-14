Memur-Sen’den flaş açıklama: Memura servis hizmeti devam edecek mi?

Takvim Foto Arşiv

Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KALDIRILMIŞTI

'Kamuda Tasarruf Paketi' kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi giderlerinin 3 kat artması sonrası yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

Kamu tasarrufları kapsamında memurlara yönelik servis hizmeti iptal edilmişti.