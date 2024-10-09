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Ek ders ücretleri ne zaman yatacak 2024? Ek ders ödemeleri neden yatmadı? Öğretmen ek ders ödeme tarihleri!

Öğretmenlerin ek ders ücreti 2024 yılı itibarıyla en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ekim ayının ilk haftası geride kalırken öğretmenlerin ek ders ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:51 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:51
Ek ders ücretleri ne zaman yatacak 2024? Ek ders ödemeleri neden yatmadı? Öğretmen ek ders ödeme tarihleri!

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Ek derslerin ne zaman yatırılacağı öğretmenler tarafından dikkatle takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Ek ders ücreti devlet okullarında çalışan öğretmenlerin sorumlu oldukları ders saatleri dışında girdiği ek derslerin bedeli olarak tanımlanıyor. Bu nedenle ek ders ödemeleri öğretmenler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 EYLÜL EK DERSLER NEDEN YATMADI, NE ZAMAN YATACAK?

Hürriyet'te yer alan habere göre Bakanlık ek ders ödemeleriyle ilgili süreci hızlandırarak, daha önce yaşanan gecikmeleri önlemek adına adımlar attı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni uygulamaya göre, öğretmenlerin Eylül 2024 dönemi ek ders ödemeleri 7 Ekim 2024 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihler arasında öğretmenler, ek ders ücretlerini hesaplarında görebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEB'in bu yeni düzenlemesi, ülke genelinde ek ders ödemelerinde eşgüdüm sağlamak hedeflenirken aynı zamanda ödeme süreçlerinde yaşanan aksaklıkların da önüne geçmeyi hedefliyor.

EK DERS ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Yapılan hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders ücreti alan bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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