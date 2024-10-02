MSB sözleşmeli er başvuru ekranı 2024! Hava ve Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartlar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024/2 dönemi Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için başvuru süreci başladı. 13 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek olan başvurular için adaylardan istenen şartlar ve başvuru detayları netlik kazandı. İşte sözleşmeli er olmak isteyen adayların bilmesi gereken tüm bilgiler...
(Takvim Foto Haber)
MSB HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemişseniz (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar),
(Takvim Foto Haber)
En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemişseniz (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar)
BAŞVURU KILAVUZU VE TÜM DETAYLAR: https://personeltemin.msb.gov.tr/ linkinde yer alacaktır.
Duyuru kısmından gerekli detayları öğrenebilirsiniz.