Yeni ilan açıldı! THY PERSONEL ALIMI 📌 2024 Türk Hava Yolları personel alımı başvuru tarihi ve şartları!

💼 THY Personel Alımı Başvuru ve Değerlendirme Süreci THY personel alımı başvuruları 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 23:55'e kadar "careers.turkishairlines.com" adresi üzerinden yapılabilecektir. 📑 Değerlendirme süreçleri ise şu aşamalardan oluşacaktır: İlan kriterlerine uyum kontrolü 🧠 Online genel yetenek ve İngilizce sınavı 🎥 Video mülakat 🗣️ Online İngilizce mülakatı 📝 Kişilik envanteri 👥 Yüz yüze İnsan Kaynakları ve İş Birimi teknik mülakatları İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları da uygulanabilir. Tüm süreçleri başarıyla tamamlayan adaylar, Dispeçer unvanı ile istihdam edilecektir.

🏢 Çalışma Yeri ve Düzen Çalışma yeri: İstanbul Havalimanı'nda bulunan yerleşke.

Çalışma düzeni: Vardiyalı. 📂 Başvuru İçin Gerekli Belgeler Başvuru yapacak adayların kariyer portali üzerindeki "Özgeçmiş Eklentileri" sekmesine aşağıda yer alan belgeleri PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir: 🎓 Not Dökümü Belgesi (Transkript) 📑 Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (Adli Sicil Sorgulama ekranında kurum türü "Resmi" seçilmelidir) 📄 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (SGK başlığı altındaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır) ✈️ SHY-UHU Dispeçer Lisansı 📜 Varsa tecrübenizi belgeleyen ek doküman ya da sertifikalar Başvuruda bulunacak adayların tüm belgeleri eksiksiz olarak yüklemesi gerekmektedir. ✅ Başvuruların uygunluğu, belgelerin yüklenmesi ve başvuru süreci içerisindeki diğer koşullar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

🌐 THY Personel Alımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru yapmak isteyen adaylar, "careers.turkishairlines.com" adresine girerek ilanda belirtilen pozisyonlar için başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. ✨ İlan edilen pozisyon ve başvuru şartlarına uygun olan adaylar, değerlendirme süreçlerine davet edilecektir. 📌 THY Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak? Türk Hava Yolları 2024 yılı personel alımları kapsamında Dispeçer kadrosu için tecrübeli ve tecrübesiz adaylara iş imkânı sunmaktadır. Kurumun ilanında, başvuruların Dispeçer unvanı için yapıldığı belirtilmiş olup, bu kadro için başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler detaylı olarak açıklanmıştır.

🛫 Dispeçer Kadrosu Dispeçerler, uçuş operasyonlarının düzenlenmesi ve uçuşların güvenli bir şekilde planlanmasından sorumlu olan uzmanlardır. THY'nin bu kadro için aradığı şartlar arasında, geçerli bir SHY-UHU Dispeçer Lisansı ve iyi derecede İngilizce bilgisi gibi kriterler yer almaktadır. Tecrübeli adayların yanı sıra, henüz bu alanda deneyimi olmayan, ancak gerekli lisansa sahip adaylar da başvuru yapabilmektedir. Ekim ayında büyük işe alım! İŞKUR ile 81 ilde 2 bin 970 İUP personel aranıyor Ekim ayında büyük işe alım! İŞKUR ile 81 ilde 2 bin 970 İUP personel aranıyor