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PTT personel alımı duyurusu geldi: 10 bin personel alımı var mı? Başvuru formu, KPSS şartı...

PTT, 2024 yılı için planladığı personel alımı hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, büyüyen projeleri ve artan insan kaynağı ihtiyacına rağmen, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma ve yatırım süreçlerinin devam etmesi nedeniyle bu alımları geçici olarak ertelediğini duyurdu. PTT'nin resmi açıklaması, iş bekleyen binlerce aday için merakla takip ediliyordu.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 15:51
PTT personel alımı duyurusu geldi: 10 bin personel alımı var mı? Başvuru formu, KPSS şartı...

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PTT, 2024 yılında planladığı personel alımına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Şirket, artan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere iş ilanına çıkmayı hedeflemiş olmasına rağmen, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma ve yatırım süreçlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek alımların geçici bir süreliğine ertelendiğini açıkladı. PTT'nin bu kararı, özellikle işe alım sürecini bekleyen adaylar için merak konusu olurken, şirket ilerleyen dönemlerde yapılacak personel alımlarıyla ilgili duyuruların resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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PTT'nin Resmi Açıklaması: Alımlar Geçici Olarak Durduruldu

2024 yılı için planlanan PTT personel alımı, şirketin stratejik yapılanma süreçleri nedeniyle ertelendi. PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., bu ertelenme kararını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin yaptığı açıklamada, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Bu sebeplerle acil insan kaynağı ihtiyacı olmasına rağmen, personel alımı geçici bir süreliğine durduruldu.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri anonim Şirketi, PTT A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki olan ve Türkiye genelinde çeşitli hizmetler sunan bir firmadır. Başlıca hizmet alanları arasında nakit taşıma hizmetleri, nakit işleme, ATM hizmetleri ve değerli kargo lojistik hizmetleri yer alıyor. Şirket, banka ve finans kuruluşlarından perakende zincirlerine kadar geniş bir yelpazede nakit ve değerli taş taşıma operasyonları yürütmektedir.

Bu geniş faaliyet alanı dolayısıyla 2024 yılı için planlanan personel alımları büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak şirketin yapılanma sürecindeki gecikmeler nedeniyle bu alımlar geçici olarak ertelendi.

En Az 10 Bin Personel Alımı Bekleniyor!

PTT, son 5 yıldır büyük çaplı personel alımı yapmayan bir kurum olarak biliniyor. En son 2018 yılında 5 bin kişilik bir alım gerçekleştiren PTT, 2024 yılı itibarıyla tekrar büyük bir alıma hazırlanıyordu. Şirketin yapacağı personel alımında, en az 10 bin kişinin işe alınması bekleniyordu. Bu alımlar, özellikle PTT'nin son yıllarda açtığı yeni şubelerin personel ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacaktı.

PTT Personel Alımı Başvuru Formu Yayımlanacak Mı?

PTT personel alımı başvuru formu, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Resmi açıklamada bu formun yayımlanma tarihi henüz netleşmemiş olsa da, adayların çeşitli şartları sağlaması gerektiği belirtiliyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu kapsamda PTT personel alımı için bazı genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Daha önce disiplin cezası alarak kamu kurumlarından çıkarılmamış olmak.

KPSS Şartı Olacak Mı?

PTT personel alımında adaylardan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı istenecek. İlan kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklı puan türleri aranacak. Adayların şu puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor:

Lise mezunları için P94 puan türü,

Ön lisans mezunları için P93 puan türü,

Lisans mezunları için P3 puan türü.

PTT Personel Alımları Ne Zaman Gerçekleşecek?

PTT, personel alımlarının ertelenmesiyle ilgili net bir tarih vermese de, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu alımların yeniden gündeme geleceği belirtiliyor. Şirketin resmi açıklamalarını takip etmek, adaylar için büyük önem taşıyor.

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