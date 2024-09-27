PTT personel alımı duyurusu geldi: 10 bin personel alımı var mı? Başvuru formu, KPSS şartı...

PTT , 2024 yılında planladığı personel alımına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Şirket, artan insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere iş ilanına çıkmayı hedeflemiş olmasına rağmen, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma ve yatırım süreçlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek alımların geçici bir süreliğine ertelendiğini açıkladı. PTT'nin bu kararı, özellikle işe alım sürecini bekleyen adaylar için merak konusu olurken, şirket ilerleyen dönemlerde yapılacak personel alımlarıyla ilgili duyuruların resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

2024 yılı için planlanan PTT personel alımı , şirketin stratejik yapılanma süreçleri nedeniyle ertelendi. PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., bu ertelenme kararını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin yaptığı açıklamada, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Bu sebeplerle acil insan kaynağı ihtiyacı olmasına rağmen, personel alımı geçici bir süreliğine durduruldu.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri anonim Şirketi, PTT A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki olan ve Türkiye genelinde çeşitli hizmetler sunan bir firmadır. Başlıca hizmet alanları arasında nakit taşıma hizmetleri, nakit işleme, ATM hizmetleri ve değerli kargo lojistik hizmetleri yer alıyor. Şirket, banka ve finans kuruluşlarından perakende zincirlerine kadar geniş bir yelpazede nakit ve değerli taş taşıma operasyonları yürütmektedir.

Bu geniş faaliyet alanı dolayısıyla 2024 yılı için planlanan personel alımları büyük bir beklenti oluşturmuştu. Ancak şirketin yapılanma sürecindeki gecikmeler nedeniyle bu alımlar geçici olarak ertelendi.