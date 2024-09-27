PTT personel alımı duyurusu geldi: 10 bin personel alımı var mı? Başvuru formu, KPSS şartı...

En Az 10 Bin Personel Alımı Bekleniyor!
PTT, son 5 yıldır büyük çaplı personel alımı yapmayan bir kurum olarak biliniyor. En son 2018 yılında 5 bin kişilik bir alım gerçekleştiren PTT, 2024 yılı itibarıyla tekrar büyük bir alıma hazırlanıyordu. Şirketin yapacağı personel alımında, en az 10 bin kişinin işe alınması bekleniyordu. Bu alımlar, özellikle PTT'nin son yıllarda açtığı yeni şubelerin personel ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacaktı.
PTT Personel Alımı Başvuru Formu Yayımlanacak Mı?
PTT personel alımı başvuru formu, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Resmi açıklamada bu formun yayımlanma tarihi henüz netleşmemiş olsa da, adayların çeşitli şartları sağlaması gerektiği belirtiliyor.
Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu kapsamda PTT personel alımı için bazı genel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun olmaması,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
Daha önce disiplin cezası alarak kamu kurumlarından çıkarılmamış olmak.
KPSS Şartı Olacak Mı?
PTT personel alımında adaylardan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı istenecek. İlan kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklı puan türleri aranacak. Adayların şu puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor:
Lise mezunları için P94 puan türü,
Ön lisans mezunları için P93 puan türü,
Lisans mezunları için P3 puan türü.
PTT Personel Alımları Ne Zaman Gerçekleşecek?
PTT, personel alımlarının ertelenmesiyle ilgili net bir tarih vermese de, yeni faaliyete geçen iştirak şirketinin yapılanma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu alımların yeniden gündeme geleceği belirtiliyor. Şirketin resmi açıklamalarını takip etmek, adaylar için büyük önem taşıyor.