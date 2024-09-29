MEB 30 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB TYP temizlik personeli alımı sonuç ekranı!

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihler henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihler duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir.
OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI
120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. Haftada 5 gün çalışacak bu kişiler iş gücü uyum programı kapsamında işe alınmayacaklar, onlarınki bambaşka bir program olacak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor, 18 yaşı tamamlaması gerekiyor, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması gerekiyor. Başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR'a da kayıtlı olması gerekiyor.
OKULLARDA 30 BİN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bu 30 bin kişilik kontenjana iş gücü uyum programı kapsamında bir başvuru olmayacak. Bu kişiler 5 gün çalışacak, ayda bir tam asgari ücret ödenecek, işe gelmedikleri günlerde maaşlarından her gün için 667 TL kesinti olacak. Okullarda temizlik personeli sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.