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MEB 30 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB TYP temizlik personeli alımı sonuç ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan 30 bin temizlik personeli alımı, eğitim kurumlarındaki hijyen ve düzenin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi. 24 Eylül tarihinde başlayan başvurular, yoğun ilgi görerek 27 Eylül'de sona erdi. Toplam 3 gün süren başvuru sürecinin ardından, şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:34 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 08:34
MEB 30 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB TYP temizlik personeli alımı sonuç ekranı!

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, okullarda temizlik personeli ihtiyacını gidermek amacıyla 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuş ve bu açıklama büyük ilgi toplamıştı. Tekin, "Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" sözleriyle, alımların kısa sürede gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti. Bu açıklamanın hemen ardından başvurular tamamlandı ve sonuçların açıklanması bekleniyor.

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin şunları söyledi;

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.

OKULLARA TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI SON BULDU

Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınan MEB 30 bin temizlik personeli alımı başvuruları tamamlandı.

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihler henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihler duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir.

OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. Haftada 5 gün çalışacak bu kişiler iş gücü uyum programı kapsamında işe alınmayacaklar, onlarınki bambaşka bir program olacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor, 18 yaşı tamamlaması gerekiyor, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması gerekiyor. Başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR'a da kayıtlı olması gerekiyor.

OKULLARDA 30 BİN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bu 30 bin kişilik kontenjana iş gücü uyum programı kapsamında bir başvuru olmayacak. Bu kişiler 5 gün çalışacak, ayda bir tam asgari ücret ödenecek, işe gelmedikleri günlerde maaşlarından her gün için 667 TL kesinti olacak. Okullarda temizlik personeli sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.

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