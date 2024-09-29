MEB 30 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? MEB TYP temizlik personeli alımı sonuç ekranı!

OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. Haftada 5 gün çalışacak bu kişiler iş gücü uyum programı kapsamında işe alınmayacaklar, onlarınki bambaşka bir program olacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor, 18 yaşı tamamlaması gerekiyor, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması gerekiyor. Başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR'a da kayıtlı olması gerekiyor.