MEB personel alımı başvurusu! 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?

Ayrıca adayların sağlık durumlarının temizlik işlerine uygun olması gerekiyor. İl ve ilçelerdeki başvuru şartları, başvuru yapılacak bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylar, kendi bölgelerine ait ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir.

MEB Temizlik Personeli Alımında 30 Bin Kişilik Kontenjan

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 30 bin yeni temizlik personeli okullarda görevlendirilecek. Temizlik personeli alımı, okulların hijyen standartlarını iyileştirmek ve temizlik konusunda yaşanan eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu alımla birlikte okullarda temizlik personeli eksikliğinin çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bakan Yusuf Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada, özellikle taşeron sisteminin sona ermesiyle ortaya çıkan temizlik personeli açığının bu alımlarla kapanacağını ifade etti.

Yarı Zamanlı Çalışma Modeli ile 120 Bin Personel Görevlendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, geçtiğimiz yıl okullarda haftada 5 gün tam zamanlı olarak çalışan temizlik personelleri, bu yıl revize edilen sistem ile haftada 3 gün yarı zamanlı olarak çalışacak. Bu sistem, 120 bin temizlik personelinin görevlendirilmesini içeriyor. Ancak, başvuruların sınırlı kalması nedeniyle bu kontenjanların şu ana kadar yalnızca %25'i dolmuş durumda.

Bakan Tekin, başvuruların düşük olmasının sebeplerinden birinin, programın sağladığı ücretin beklentilerin altında kalması olduğunu belirtti. Programa katılan temizlik personellerine, aylık asgari ücret ödeniyor, ancak gelmedikleri her gün için 667 TL maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu durum, başvuruların sınırlı kalmasına neden olmuş olabilir.