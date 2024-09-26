MEB personel alımı başvurusu! 30 bin temizlik personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler?

Başvuru Şartları Neler?
MEB temizlik personeli alımı için adaylarda aranan bazı temel şartlar bulunuyor. İŞKUR TYP programlarına başvuran adaylar, aşağıdaki şartları taşımalıdır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- Başvurulan ilde ikamet etmek.
Ayrıca adayların sağlık durumlarının temizlik işlerine uygun olması gerekiyor. İl ve ilçelerdeki başvuru şartları, başvuru yapılacak bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylar, kendi bölgelerine ait ilan detaylarını dikkatlice incelemelidir.
MEB Temizlik Personeli Alımında 30 Bin Kişilik Kontenjan
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 30 bin yeni temizlik personeli okullarda görevlendirilecek. Temizlik personeli alımı, okulların hijyen standartlarını iyileştirmek ve temizlik konusunda yaşanan eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu alımla birlikte okullarda temizlik personeli eksikliğinin çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bakan Yusuf Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada, özellikle taşeron sisteminin sona ermesiyle ortaya çıkan temizlik personeli açığının bu alımlarla kapanacağını ifade etti.
Yarı Zamanlı Çalışma Modeli ile 120 Bin Personel Görevlendirilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, geçtiğimiz yıl okullarda haftada 5 gün tam zamanlı olarak çalışan temizlik personelleri, bu yıl revize edilen sistem ile haftada 3 gün yarı zamanlı olarak çalışacak. Bu sistem, 120 bin temizlik personelinin görevlendirilmesini içeriyor. Ancak, başvuruların sınırlı kalması nedeniyle bu kontenjanların şu ana kadar yalnızca %25'i dolmuş durumda.
Bakan Tekin, başvuruların düşük olmasının sebeplerinden birinin, programın sağladığı ücretin beklentilerin altında kalması olduğunu belirtti. Programa katılan temizlik personellerine, aylık asgari ücret ödeniyor, ancak gelmedikleri her gün için 667 TL maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu durum, başvuruların sınırlı kalmasına neden olmuş olabilir.
Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın!
Temizlik personeli alımı için başvuru tarihleri, illere göre farklılık gösteriyor. Adaylar, başvuru yapmak istedikleri ilin başvuru tarihlerini İŞKUR TYP ekranından takip etmelidir. Bazı illerde başvurular 2 gün, bazı illerde ise 3 gün boyunca alınabiliyor. Bu nedenle başvuruların süresi dolmadan işlemleri tamamlamak büyük önem taşıyor.
Başvuru tarihleri genel olarak 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında değişiklik gösteriyor. Ancak bazı illerde bu tarihlerde farklılık olabileceği için adayların ilanları yakından takip etmesi gerekiyor.
30 Bin Yeni İstihdam ile Temizlik Sorunu Çözülecek
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefi, okullarda yaşanan temizlik personeli açığını kapatmak. Bu yıl başlatılan temizlik personeli alımı ile 30 bin yeni istihdam sağlanacak. Geçtiğimiz yıl 60 bin temizlik personeli görevlendirilmesine rağmen, bu yıl sayı iki katına çıkarılarak 120 bin kişilik bir kontenjan oluşturuldu. Ancak başvuruların az olması nedeniyle sorun tam anlamıyla çözülemedi.
Bakan Yusuf Tekin, okullarda temizlikle ilgili yaşanan sıkıntıların bu alımlar ile giderileceğini belirtti. Pazartesi günü başlayan başvurular, önümüzdeki hafta tamamlanacak ve yeni temizlik personelleri iş başı yapacak. Bu sayede okullardaki temizlik eksikliklerinin büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.
Okullarda Temizlik Personeli Maaşları Ne Kadar?
MEB'in bu projede görevlendireceği temizlik personelleri, yarı zamanlı olarak haftada 3 gün çalışacak. Bu sistemde görev alan personele asgari ücret ödenecek, ancak işe gelmedikleri her gün için maaşlarından 667 TL kesinti yapılacak. Bu durum, bazı adaylar için dezavantaj olarak görülse de MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu projeye olan ilgiyi artırmak için bazı iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.