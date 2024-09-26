SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı

İŞKUR TYP kura sonuçları hakkında araştırmalar özellikle son günlerde yükselişe geçti. İUP adını alan TYP başvurusuna dair detaylar merak konusu oldu. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgiler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:15 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:15
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplum Yararına Programlar (TYP), yeni adıyla İstihdam Uygulama Programı (İUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruda bulunan adaylar, bulundukları il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet siteleri üzerinden isim listelerini öğrenebilirler.

Adıyaman kura sonuçlarına https://aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024 adresinden ulaşabilirsiniz.

Elazığ kura sonuçlarına http://www.elazig.gov.tr/elazig-valiligi-24042024-tarihli-typ-noter-kura-sonuclari adresinden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Palandöken kura sonuçlarına http://www.palandoken.gov.tr/palndoken-kaymakamligi-iskurtyp-kura-sonuclari-2024 adresinden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Yakutiye kura sonuçlarına https://yakutiye.meb.gov.tr/www/is-kur-isgucu-uyum-programi-iup-kura-sonucu/icerik/946 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kastamonu kura sonuçlarına https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Hatay kura sonuçlarına http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi adresinden ulaşabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak?
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Casper
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları
MSB’den Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı
FETÖ’nün TSK’ya sızma girişiminde yeni itiraf! Şifre 8-9-0-7... Kullanılan barkod sistemi | Elebaşı Gülen’le ne görüştü?
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu
SON DAKİKA