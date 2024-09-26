İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İŞKUR TYP sonuç sorgulama ekranı

Toplum Yararına Programlar (TYP), yeni adıyla İstihdam Uygulama Programı (İUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı.
Toplum Yararına Programlar (TYP), yeni adıyla İstihdam Uygulama Programı (İUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvuruda bulunan adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruda bulunan adaylar, bulundukları il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet siteleri üzerinden isim listelerini öğrenebilirler.
Adıyaman kura sonuçlarına https://aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024 adresinden ulaşabilirsiniz.
Elazığ kura sonuçlarına http://www.elazig.gov.tr/elazig-valiligi-24042024-tarihli-typ-noter-kura-sonuclari adresinden ulaşabilirsiniz.
Erzurum Palandöken kura sonuçlarına http://www.palandoken.gov.tr/palndoken-kaymakamligi-iskurtyp-kura-sonuclari-2024 adresinden ulaşabilirsiniz.
Erzurum Yakutiye kura sonuçlarına https://yakutiye.meb.gov.tr/www/is-kur-isgucu-uyum-programi-iup-kura-sonucu/icerik/946 adresinden ulaşabilirsiniz.
Kastamonu kura sonuçlarına https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Hatay kura sonuçlarına http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi adresinden ulaşabilirsiniz.