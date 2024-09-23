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KPSS 2024 puanı (50-55-60-65-70) memur personel alımı! Lise, ön lisans, lisans

Kamu kurum ve kuruluşları, 2024 yılında memur ve personel alımlarını sürdürüyor. Özellikle düşük KPSS puanlarıyla başvuruların kabul edildiği yeni ilan listesi yayımlandı. En az lise mezunları için 50 ila 70 arasında değişen KPSS puan şartları aranıyor. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 08:15 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 08:15
KPSS 2024 puanı 50-55-60-65-70 memur personel alımı! Lise, ön lisans, lisans

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Başvuru yapacak adayların, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekmektedir. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almaları zorunludur. Bu puanlar, ilan edilen pozisyonlara göre değişiklik gösterir.

Düşük KPSS Puanıyla Alımlar Yapan Başlıca Kurumlar

2024 yılında düşük KPSS puanları ile yapılan alımların ağırlıklı olarak belediyeler ve üniversiteler tarafından gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Bunun yanında, çeşitli bakanlıklar ve diğer kamu kurumları da düşük puanlı ilanlar yayınlayarak personel eksikliklerini gidermeye çalışıyor.

Güncel İlanlar ve Kontenjan Dağılımı

Aşağıda, 2024 yılı içerisinde düşük KPSS puanları ile alım yapacak bazı kurumlar ve detayları yer almaktadır:

Alay Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 60
  • Kontenjan: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 3 Ekim 2024

Eleşkirt Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 60
  • Kontenjan: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 4
  • Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2024

Maden Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 60
  • Kontenjan: 2
  • Son Başvuru Tarihi: 3 Ekim 2024

Hopa Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 60
  • Kontenjan: 2
  • Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2024

Mevlaka Kalkınma Ajansı

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 3
  • Son Başvuru Tarihi: 2 Ekim 2024

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2024

İŞKUR

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 20
  • Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2024

Milli Eğitim Bakanlığı

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 6
  • Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2024

Palu Belediyesi

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2024

Dikmen Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 60
  • Kontenjan: 2
  • Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi

  • KPSS Şartı: KPSS 65
  • Kontenjan: 133
  • Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2024

Çalışma Bakanlığı

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 9
  • Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2024

Bozköy Belediyesi

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı

  • KPSS Şartı: KPSS 50
  • Kontenjan: 10
  • Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2024

Kültür Bakanlığı

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 5
  • Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2024

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

  • KPSS Şartı: Varsa
  • Kontenjan: 45
  • Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2024

Adayların ilgilendikleri kurumların ilanlarını dikkatle incelemeleri ve son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önem taşıyor. Özellikle yoğun talep gören pozisyonlar için erken başvuru yapmak avantaj sağlayabilir.

NOT: Başvurular ve detaylı bilgiler için ilgili kurumların resmi internet siteleri ve ÖSYM duyuruları takip edilebilir.

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