KPSS 2024 puanı (50-55-60-65-70) memur personel alımı! Lise, ön lisans, lisans

Başvuru yapacak adayların, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekmektedir. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinden en az 50, 55, 60, 65 veya 70 puan almaları zorunludur. Bu puanlar, ilan edilen pozisyonlara göre değişiklik gösterir.
Düşük KPSS Puanıyla Alımlar Yapan Başlıca Kurumlar
2024 yılında düşük KPSS puanları ile yapılan alımların ağırlıklı olarak belediyeler ve üniversiteler tarafından gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Bunun yanında, çeşitli bakanlıklar ve diğer kamu kurumları da düşük puanlı ilanlar yayınlayarak personel eksikliklerini gidermeye çalışıyor.
Güncel İlanlar ve Kontenjan Dağılımı
Aşağıda, 2024 yılı içerisinde düşük KPSS puanları ile alım yapacak bazı kurumlar ve detayları yer almaktadır:
Alay Belediyesi
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan: 1
- Son Başvuru Tarihi: 3 Ekim 2024
Eleşkirt Belediyesi
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan: 1
- Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2024