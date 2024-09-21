MEB 30 bin temizlik personeli ne zaman alınacak? Temizlik personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Tekin Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB ) 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler, alım süreci ve başvuru detaylarına çevrildi. Peki, temizlik personeli alımı başvurusu ne zaman yapılacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında, "En son dün oturduk tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak.

Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek haftadan itibaren çözülmüş olacak." dedi.

MEB 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ NE ZAMAN ALINACAK?

MEB 30 bin temizlik personeli alımı için tarihler henüz belli olmadı.