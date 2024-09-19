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Şehir hastanelerine KPSS'siz işçi alımı başladı! 19-30 Eylül İŞKUR ilanları

İŞKUR, sağlık sektöründe büyük bir istihdam fırsatı sunan yeni iş ilanlarını duyurdu. Ülke genelinde çeşitli şehir hastaneleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın personel alımı yapacak. Bu gelişme, sağlık alanında kariyer yapmak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat yaratıyor. Özellikle KPSS şartının kaldırılması, daha geniş bir aday havuzunun bu pozisyonlara başvurmasını sağlayarak, sağlık kuruluşlarının hızla personel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 10:44 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 10:44
Şehir hastanelerine KPSS’siz işçi alımı başladı! 19-30 Eylül İŞKUR ilanları

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Sağlık hizmetlerinin genişlemesi ve şehir hastanelerinin büyüyen iş hacmi, yeni personel alımlarını beraberinde getiriyor. Türkiye'nin farklı illerindeki şehir hastanelerinde yapılacak olan alımlar, hem sağlık sektöründe iş arayanlar hem de bu alanda deneyim kazanmak isteyenler için önemli bir iş kapısı açıyor. KPSS şartının olmaması, özellikle sınav gereksinimlerini karşılayamayan veya KPSS'ye girmemiş adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hangi Pozisyonlar İçin Personel Alımı Yapılacak?

İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlara göre, personel alımı yapılacak pozisyonlar arasında farklı alanlardan iş fırsatları bulunuyor. Başvuruların başladığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Ankara/Yenimahalle)

Beden İşçisi (Genel) (Ankara/Çankaya)

Sterilizasyon Görevlisi (İzmir/Bayraklı)

Servis Elemanı (Garson) (Kocaeli/Merkez)

Bahçıvan (İzmir/Bayraklı)

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Kayseri/Kocasinan)

Endüstri Mühendisi (Eskişehir/Odunpazarı)

Hasta Refakatçisi (Tekirdağ/Süleymanpaşa)

Güvenlik Görevlisi (Eskişehir/Odunpazarı)

Elektrikçi (Genel) (İzmir/Bayraklı)

Mekanik Bakım Onarımcısı (İzmir/Bayraklı)

Temizlik Görevlisi (Manisa/Yunusemre)

Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni (Eskişehir/Merkez)

Sıhhi Tesisatçı (Eskişehir/Merkez)

Karo-Fayans Döşeyicisi (Eskişehir/Merkez)

Bu ilanlarda yer alan pozisyonlar, sağlık sektöründeki farklı departmanlarda çalışmak isteyen adaylar için geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hastane hizmetlerinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personel alımları, sağlık sektörü dışında da farklı yeteneklere sahip bireylere iş imkanı sunuyor.

Şehir Hastaneleri İş İlanlarına Başvuru Şartları

Adayların başvuru yapmadan önce, pozisyonların gerekliliklerini dikkatlice incelemeleri büyük önem taşıyor. Her ilan, adaylardan farklı kriterler talep edebiliyor ve başvuru sürecinin doğru şekilde tamamlanması için bu şartların titizlikle karşılanması gerekiyor. Örneğin, bazı pozisyonlar belirli bir eğitim düzeyi veya deneyim şartı ararken, diğerleri herhangi bir özel deneyim gerektirmiyor.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bu link üzerinden İŞKUR'a girerek arama kısmına şehir hastanesi yazmanız yeterli oluyor. Sonrasında ilanlar sıralı şekilde çıkıyor.

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