Şehir hastanelerine KPSS’siz işçi alımı başladı! 19-30 Eylül İŞKUR ilanları

Sağlık hizmetlerinin genişlemesi ve şehir hastanelerinin büyüyen iş hacmi, yeni personel alımlarını beraberinde getiriyor. Türkiye'nin farklı illerindeki şehir hastanelerinde yapılacak olan alımlar, hem sağlık sektöründe iş arayanlar hem de bu alanda deneyim kazanmak isteyenler için önemli bir iş kapısı açıyor. KPSS şartının olmaması, özellikle sınav gereksinimlerini karşılayamayan veya KPSS'ye girmemiş adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Hangi Pozisyonlar İçin Personel Alımı Yapılacak?
İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan ilanlara göre, personel alımı yapılacak pozisyonlar arasında farklı alanlardan iş fırsatları bulunuyor. Başvuruların başladığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Ankara/Yenimahalle)
Beden İşçisi (Genel) (Ankara/Çankaya)
Sterilizasyon Görevlisi (İzmir/Bayraklı)
Servis Elemanı (Garson) (Kocaeli/Merkez)
Bahçıvan (İzmir/Bayraklı)
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (Kayseri/Kocasinan)
Endüstri Mühendisi (Eskişehir/Odunpazarı)
Hasta Refakatçisi (Tekirdağ/Süleymanpaşa)
Güvenlik Görevlisi (Eskişehir/Odunpazarı)
Elektrikçi (Genel) (İzmir/Bayraklı)
Mekanik Bakım Onarımcısı (İzmir/Bayraklı)
Temizlik Görevlisi (Manisa/Yunusemre)
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni (Eskişehir/Merkez)
Sıhhi Tesisatçı (Eskişehir/Merkez)
Karo-Fayans Döşeyicisi (Eskişehir/Merkez)