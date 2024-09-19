Şehir hastanelerine KPSS’siz işçi alımı başladı! 19-30 Eylül İŞKUR ilanları

Sağlık hizmetlerinin genişlemesi ve şehir hastanelerinin büyüyen iş hacmi, yeni personel alımlarını beraberinde getiriyor. Türkiye'nin farklı illerindeki şehir hastanelerinde yapılacak olan alımlar, hem sağlık sektöründe iş arayanlar hem de bu alanda deneyim kazanmak isteyenler için önemli bir iş kapısı açıyor. KPSS şartının olmaması, özellikle sınav gereksinimlerini karşılayamayan veya KPSS'ye girmemiş adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.