Hastanelere hasta danışmanı, hizmetli, ATT, hemşire ve ebe alınıyor! İşte şartlar

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan bu alım süreciyle, sağlık sektöründeki personel açığı giderilmeye çalışılacak.
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan bu alım süreciyle, sağlık sektöründeki personel açığı giderilmeye çalışılacak.
Açıklamaya göre, hastanelerde çeşitli alanlarda çalışmak üzere 849 sağlık çalışanı alınacak. Açık pozisyonlar ve kadro sayıları ise şu şekilde:
Acil Tıp Teknisyeni: 13 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000
Hasta Danışmanı: 24 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3111
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 30 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11365
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 8 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=65096
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 359 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558
Hastane Hizmetlisi: 38 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3112
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 27 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=64994
Diğer Hemşireler: 13 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2549
Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 12 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7131
Ebe-Hemşire: 1 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7124
Hemşire: 196 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7124
Ebe: 7 kişi
Başvuru Sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2793
Ebe Yardımcısı: 3 kişi
Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=56794
Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunlarına sahip olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Kamu haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak
Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
İşkur Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: esube.iskur.gov.tr
"Meslek" Bölümüne İlgili Kadroyu Yazın: Başvurmak istediğiniz pozisyonu arama çubuğuna girin.
"Ara" Butonuna Tıklayın: İlgili ilanlara ulaşmak için arama yapın.
İlan Detaylarını İnceleyin ve Başvurun: Uygun bulduğunuz pozisyonlara başvurunuzu tamamlayın.