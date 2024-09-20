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Hastanelere hasta danışmanı, hizmetli, ATT, hemşire ve ebe alınıyor! İşte şartlar

Türkiye genelinde sağlık sektörüne yönelik önemli bir alım süreci başlıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla, farklı pozisyonlarda toplamda yüzlerce kişilik kadro açılıyor. Sağlık personeli ve sağlık memuru arayışında olan adaylar için büyük fırsatlar sunuluyor.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 08:49 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 08:49
Hastanelere hasta danışmanı, hizmetli, ATT, hemşire ve ebe alınıyor! İşte şartlar

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İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan bu alım süreciyle, sağlık sektöründeki personel açığı giderilmeye çalışılacak.

Çeşitli Pozisyonlarda Alımlar Yapılacak

Açıklamaya göre, hastanelerde çeşitli alanlarda çalışmak üzere 849 sağlık çalışanı alınacak. Açık pozisyonlar ve kadro sayıları ise şu şekilde:


Acil Tıp Teknisyeni: 13 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000

Hasta Danışmanı: 24 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3111

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 30 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=11365

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 8 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=65096

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 359 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

Hastane Hizmetlisi: 38 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3112

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 27 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=64994

Diğer Hemşireler: 13 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2549

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 12 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7131

Ebe-Hemşire: 1 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7124

Hemşire: 196 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7124

Ebe: 7 kişi

Başvuru Sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2793

Ebe Yardımcısı: 3 kişi

Başvuru Sayfası: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=56794

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunlarına sahip olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Kamu haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

İşkur Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: esube.iskur.gov.tr

"Meslek" Bölümüne İlgili Kadroyu Yazın: Başvurmak istediğiniz pozisyonu arama çubuğuna girin.

"Ara" Butonuna Tıklayın: İlgili ilanlara ulaşmak için arama yapın.

İlan Detaylarını İnceleyin ve Başvurun: Uygun bulduğunuz pozisyonlara başvurunuzu tamamlayın.

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