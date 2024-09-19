Akbank personel alım ilanları duyuruldu: İşte kadrolar ve başvuru bilgisi

Üniversite mezunu olmak (ilgili alanlarda). Müşteri odaklı çalışma becerisine sahip olmak. Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim yeteneği güçlü olmak. İlgili pozisyonlar için gerekli sertifikalara ve deneyime sahip olmak.

Akbank'ın yayınladığı ilana göre, personel alımına başvurmak isteyen adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru için gerekli bazı kriterler:

Akbank'ta Kariyer Fırsatları

Akbank, yalnızca şubelerinde değil, aynı zamanda uzaktan çalışma seçenekleri ile de geniş bir iş ağı sunuyor. Özellikle dijital bankacılık alanında müşteri ilişkileri yöneticileri ve birebir müşteri uzmanları için hibrit çalışma modelleri de mevcut. Bankanın, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde geniş bir istihdam alanı yarattığı görülüyor.

Kobi Dinamik Saha Satış Yönetici Yardımcısı: İstanbul ve 23 farklı ilde saha satış alanında görev alacak yöneticiler aranmaktadır.

Birebir Müşteri Uzmanı: Uzaktan çalışma imkanıyla, birebir müşteri ilişkilerini yönetebilecek uzmanlar aranmaktadır.

Son Başvuru Tarihi ve Süreç

İlana başvurular, Akbank'ın kariyer sayfası üzerinden yapılmaktadır. Her pozisyon için başvuru süresi farklılık gösterebilir. Adayların, başvurularını tamamlamadan önce gerekli belgeleri ve koşulları dikkatlice incelemesi öneriliyor.

Akbank Personel Alım İlanları Başvuru Linki: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=akbank