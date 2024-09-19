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Akbank personel alım ilanları duyuruldu: İşte kadrolar ve başvuru bilgisi

Akbank, personel alımı yapacağını duyurdu. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, çeşitli illerde yer alan şubelerinde farklı pozisyonlar için yeni personel alımları yapılacak. Başvurular hakkında merak edilen detayları ve hangi kadrolarda alım yapılacağını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:16 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 10:04
Akbank personel alım ilanları duyuruldu: İşte kadrolar ve başvuru bilgisi

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Akbank'ın yaptığı duyuruda, en çok dikkat çeken kadrolar arasında Gişe Yetkilisi, Nakit Operasyon Yetkilisi, Bireysel Müşteri Uzmanı gibi pozisyonlar yer alıyor. Ayrıca banka, uzaktan çalışma imkanı sunan pozisyonlar için de başvuru kabul ediyor. İşte öne çıkan bazı kadrolar:

Gişe Yetkilisi

Bu pozisyonda görev alacak kişiler, banka şubelerinde müşteri işlemlerini yönetecek. Gişe yetkilileri, günlük banka işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Nakit Operasyon Yetkilisi 2024

Nakit Operasyon Yetkilisi olarak görev yapacak kişiler, hizmet noktalarının TL ve yabancı para taleplerini karşılayacak, zırhlı ekiplerle para tahsilatlarını yönetecek. Ayrıca, bu kişiler nakit sayımı ve muhasebe işlemlerini de gerçekleştirecek.

Nakit Operasyon Yetkilisi: Hizmet noktalarının TL ve yabancı para taleplerini alır. Zırhlı ekiplerle para tahsilatlarını gerçekleştirir. Muhasebe işlemlerini organize eder.

Bireysel Müşteri Uzmanı (Uzaktan)

Akbank, uzaktan çalışmayı tercih edenler için de fırsatlar sunuyor. Bireysel Müşteri Uzmanı pozisyonu, evden çalışma imkanıyla dikkat çekiyor. Bu pozisyonda çalışanlar, bankanın bireysel müşterilerine hizmet verecek ve satış odaklı görevlerde bulunacak.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Akbank'ın yayınladığı ilana göre, personel alımına başvurmak isteyen adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru için gerekli bazı kriterler:

Üniversite mezunu olmak (ilgili alanlarda). Müşteri odaklı çalışma becerisine sahip olmak. Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim yeteneği güçlü olmak.
İlgili pozisyonlar için gerekli sertifikalara ve deneyime sahip olmak.

Akbank'ta Kariyer Fırsatları

Akbank, yalnızca şubelerinde değil, aynı zamanda uzaktan çalışma seçenekleri ile de geniş bir iş ağı sunuyor. Özellikle dijital bankacılık alanında müşteri ilişkileri yöneticileri ve birebir müşteri uzmanları için hibrit çalışma modelleri de mevcut. Bankanın, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde geniş bir istihdam alanı yarattığı görülüyor.

Kobi Dinamik Saha Satış Yönetici Yardımcısı: İstanbul ve 23 farklı ilde saha satış alanında görev alacak yöneticiler aranmaktadır.
Birebir Müşteri Uzmanı: Uzaktan çalışma imkanıyla, birebir müşteri ilişkilerini yönetebilecek uzmanlar aranmaktadır.

Son Başvuru Tarihi ve Süreç

İlana başvurular, Akbank'ın kariyer sayfası üzerinden yapılmaktadır. Her pozisyon için başvuru süresi farklılık gösterebilir. Adayların, başvurularını tamamlamadan önce gerekli belgeleri ve koşulları dikkatlice incelemesi öneriliyor.

Akbank Personel Alım İlanları Başvuru Linki: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=akbank

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