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Pegasus tecrübesiz kabin memuru alıyor! Başvuru şartları belli oldu

Pegasus Havayolları, yaptığı son açıklamayla kabin memuru pozisyonunda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylar için fırsatlar sunan şirket, çeşitli kriterler belirledi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:20 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 10:20
Pegasus tecrübesiz kabin memuru alıyor! Başvuru şartları belli oldu

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Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu alımda, Pegasus Havayolları farklı deneyim seviyelerindeki adayları değerlendirecek. Şirket, İngilizce bilen, ikinci bir yabancı dile hakim olan veya temel eğitim sertifikasına sahip adaylara kapılarını açıyor.

İngilizce Bilen Kabin Memuru Alımı Şartları

İngilizce diline hakim adaylar için aranan başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak.

01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

En az lisans mezunu olmak.

Üniversiteye İngilizce dil puanıyla giriş yapmış veya eğitimini İngilizce olarak tamamlamış olmak ya da minimum TOEFL: 84, IELTS: 6 (Konuşma en az 6) puanına sahip olmak.

Kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için 170-190 cm boy aralığında olmak.

Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmamak.

Üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak.

Uçuşa engel olabilecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmek veya edebilecek olmak.

Tecrübeli Kabin Memuru Alımı Başvuru Şartları

Kabin memurluğunda deneyimli adaylar için belirlenen kriterler şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak.

01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

En az ön lisans mezunu olmak.

Havayolu şirketlerinde en az 6 ay kabin memurluğu tecrübesine sahip olmak.

Geçerli Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası'na (Attestation) sahip olmak ve son uçuş tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

İyi derecede İngilizce bilmek.

Fiziksel ve sağlık şartları diğer pozisyonlarla aynıdır.

Tecrübesiz Kabin Memuru Alımı Başvuru Şartları

Deneyimi olmayan ancak kabin memuru olmak isteyen adaylar için aranan şartlar:

T.C. vatandaşı olmak.

01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

En az ön lisans mezunu olmak.

SHGM tarafından yetkilendirilmiş temel eğitim kuruluşlarından geçerli Temel Eğitim sertifikasına sahip olmak.

İyi derecede İngilizce bilmek.

Fiziksel ve sağlık şartları diğer pozisyonlarla aynıdır.

İkinci Yabancı Dil Bilen Kabin Memuru Alımı Başvuru Şartları

İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dile hakim olan adaylar için başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak.

01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

En az lise mezunu olmak.

İyi derecede İngilizceye ek olarak Arapça, Rusça, Farsça, Fransızca, Almanca veya Kırgızca dillerinden birine hakim olmak.

Fiziksel ve sağlık şartları diğer pozisyonlarla aynıdır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Pegasus Havayolları'nın kabin memuru alımı için başvuru süreci başlamış olup, adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linki kullanmaları gerekiyor

İşte Başvuru Linki: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=32618&hc=T

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