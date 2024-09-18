Pegasus tecrübesiz kabin memuru alıyor! Başvuru şartları belli oldu

Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu alımda, Pegasus Havayolları farklı deneyim seviyelerindeki adayları değerlendirecek. Şirket, İngilizce bilen, ikinci bir yabancı dile hakim olan veya temel eğitim sertifikasına sahip adaylara kapılarını açıyor.

İngilizce Bilen Kabin Memuru Alımı Şartları

İngilizce diline hakim adaylar için aranan başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak.

01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.

En az lisans mezunu olmak.

Üniversiteye İngilizce dil puanıyla giriş yapmış veya eğitimini İngilizce olarak tamamlamış olmak ya da minimum TOEFL: 84, IELTS: 6 (Konuşma en az 6) puanına sahip olmak.

Kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için 170-190 cm boy aralığında olmak.

Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmamak.

Üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak.

Uçuşa engel olabilecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olmak.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmek veya edebilecek olmak.