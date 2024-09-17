İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul mezunları başvursun

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Bekçi alımları, Kocaeli ve Antalya illerinde gerçekleştirilecek. Her il için belirlenen özel şartlar ve alım yapılacak bölgeler, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyuruluyor. Adayların kendi il ve ilçelerinde açık olan ilanları takip etmeleri, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.

Geniş Kapsamlı Personel Alımları İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden hemen hemen her meslek dalında personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda en çok ilgi gören pozisyonlardan biri de bekçi alımı oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, uzun vadeli istihdam imkanı sunacak şekilde sürekli olarak gerçekleştirilecek.