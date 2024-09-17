İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul mezunları başvursun

Başvuru Şartları Nelerdir?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az 18 yaşında olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
Kamu haklarından mahrum olmamak
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
Başvurular Nasıl Yapılacak?
İŞKUR, başvuruları online platformu üzerinden kabul ediyor. Adaylar, gerekli şartları taşıyorlarsa İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecekler. Online başvuru yapmak istemeyenler ise en yakın İŞKUR şubesine giderek yüz yüze başvurularını tamamlayabilirler.
Başvuru Linki: https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2164&pageNumber=1