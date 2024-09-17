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İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul mezunları başvursun

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR, Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları başta olmak üzere çeşitli mesleklerde personel alımına başladı. Başvurular, ilkokul mezunu adaylar için geçerli olacak şekilde düzenlendi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 08:52 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 08:52
İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! İlkokul mezunları başvursun

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Bekçi alımları, Kocaeli ve Antalya illerinde gerçekleştirilecek. Her il için belirlenen özel şartlar ve alım yapılacak bölgeler, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyuruluyor. Adayların kendi il ve ilçelerinde açık olan ilanları takip etmeleri, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.

Geniş Kapsamlı Personel Alımları

İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden hemen hemen her meslek dalında personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda en çok ilgi gören pozisyonlardan biri de bekçi alımı oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, uzun vadeli istihdam imkanı sunacak şekilde sürekli olarak gerçekleştirilecek.

KPSS Şartı Aranmıyor

Bu alımlarda adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor. İŞKUR'un özel sektör için yaptığı personel alımlarında da KPSS zorunluluğu bulunmuyor. Farklı illerde gerçekleştirilecek bekçi alımlarında ise adayların belirlenen genel ve özel şartları sağlaması gerekiyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Genel başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İŞKUR, başvuruları online platformu üzerinden kabul ediyor. Adaylar, gerekli şartları taşıyorlarsa İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecekler. Online başvuru yapmak istemeyenler ise en yakın İŞKUR şubesine giderek yüz yüze başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru Linki: https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2164&pageNumber=1

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