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Türk Telekom yeni personel alımı yapıyor! İşte şartlar ve başvuru ekranı

Türk Telekom, büyüme stratejileri doğrultusunda 2024 yılı personel alım ilanlarını yayımladı. Mühendislikten siber güvenliğe, satıştan denetime kadar birçok alanda ilanlar açan Türk Telekom, sektördeki liderliğini güçlendirmek için nitelikli adayları bekliyor.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:50 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:50
Türk Telekom yeni personel alımı yapıyor! İşte şartlar ve başvuru ekranı

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Türk Telekom'un 2024 yılı personel alımı kapsamında 5 yeni iş ilanı yayımlandı. Bu ilanlar, özellikle mühendislik, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında deneyimli adaylara hitap ediyor. İlgili pozisyonlar arasında BT Otomasyon Uzmanı (RPA), IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı, Cyber Security Architect, Kültür&Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi ve BT Denetçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

Bu pozisyonlar için başvurular Türk Telekom'un resmi kariyer sitesi üzerinden yapılabiliyor.

BT Otomasyon Uzmanı (RPA) İlanı

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2024

İlan Detayları: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/RQF7P5YUB6Y6Y6Z9LBBRB4XTRS.JOB

BT Otomasyon Uzmanı olarak çalışacak adaylardan, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) teknolojilerine hakim olmaları bekleniyor. Adayların üniversitelerin elektronik veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları, en az 2 yıllık deneyim ve UIPath bilgisi gibi niteliklere sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, C# ve/veya VB.NET dillerinde çalışmış olmak da tercih edilen özellikler arasında.

IT Uygulama Operasyonları Uzmanı/Kıdemli Uzmanı İlanı

Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2024

İlan Detayları: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/N5LL3UQFPFRTWVM35RMPZKYDBS.JOB

Bu pozisyon için aranan nitelikler arasında mühendislik alanında lisans derecesine sahip olmak ve telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe en az 2 yıl deneyim yer alıyor. Oracle ve MS SQL gibi veri tabanı teknolojilerine hakimiyet, Weblogic ve Java uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak bu pozisyonun öne çıkan gereksinimleri arasında.

Cyber Security Architect İlanı

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2025

İlan Detayları: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/EGZ2TZEC5DAVWFN69T5ENH4ZKA.JOB

Siber güvenlik alanında deneyim sahibi adaylar için büyük bir fırsat sunan Cyber Security Architect pozisyonu, 5 yıllık tecrübe ve güvenlik çözümleri (Firewall, IPS, DLP gibi) konusunda uzmanlık gerektiriyor. Ayrıca, CEH, CISSP, CISM gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar da tercih sebebi. Bulut güvenliği ve Zero Trust Network Access (ZTNA) konularında bilgi sahibi adaylar bu pozisyon için başvuruda bulunabilirler.

Kültür&Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi İlanı

Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2024

İlan Detayları: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/XGEKWNWUC7P2YGCVW3B66KZ5MA.JOB

Telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe satış tecrübesi olan adaylar için bu pozisyon ideal. İletişim becerileri güçlü, müşteri odaklı ve çözüm üretme konusunda yetenekli adaylar Kültür&Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi olarak Türk Telekom bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

BT Denetçisi İlanı

Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2024

İlan Detayları: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/SUEZRQLJRNR3YXM54PXD54M64Q.JOB

BT Denetçisi pozisyonu, teknoloji sistemleri konusunda deneyim sahibi ve siber güvenlik, bulut sistemleri, ağlar gibi çeşitli teknoloji çözümlerinde denetim veya danışmanlık tecrübesi olan adaylar için açılmıştır. COBIT, ITIL v4 ve ISO 27001 gibi standartlara hakim olmak, bu pozisyon için önemli kriterler arasında yer alıyor.

Türk Telekom'un Başvuru Şartları Neler?

Türk Telekom'un farklı pozisyonlar için açtığı ilanlarda aranan genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri güçlü olmak

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Proaktif ve inovatif bir yaklaşım sergileyebilmek

İstanbul veya Ankara'da ikamet edebilmek

Bu genel şartlara ek olarak, her bir pozisyon için spesifik teknik yeterlilikler ve deneyimler de aranmaktadır. Adayların, başvuru yapmadan önce pozisyon detaylarını dikkatlice incelemeleri önerilir.

Türk Telekom'da Kariyer: Nasıl Başvurulur?

Türk Telekom'un personel alımı başvuruları online olarak gerçekleştirilmektedir. İlgilenen adaylar, Türk Telekom'un resmi kariyer sitesi üzerinden ilgili iş ilanlarına başvurularını yapabilirler. Her bir ilan için belirtilen son başvuru tarihleri, adayların zamanında başvuru yapmaları açısından önemlidir.

Başvuru Adresi: https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx

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