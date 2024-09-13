Türk Telekom yeni personel alımı yapıyor! İşte şartlar ve başvuru ekranı

Siber güvenlik alanında deneyim sahibi adaylar için büyük bir fırsat sunan Cyber Security Architect pozisyonu, 5 yıllık tecrübe ve güvenlik çözümleri (Firewall, IPS, DLP gibi) konusunda uzmanlık gerektiriyor. Ayrıca, CEH, CISSP, CISM gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar da tercih sebebi. Bulut güvenliği ve Zero Trust Network Access (ZTNA) konularında bilgi sahibi adaylar bu pozisyon için başvuruda bulunabilirler.

Telekomünikasyon veya bilgi teknolojileri sektöründe satış tecrübesi olan adaylar için bu pozisyon ideal. İletişim becerileri güçlü, müşteri odaklı ve çözüm üretme konusunda yetenekli adaylar Kültür&Eğitim Sektörü Satış Yöneticisi olarak Türk Telekom bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

BT Denetçisi pozisyonu, teknoloji sistemleri konusunda deneyim sahibi ve siber güvenlik, bulut sistemleri, ağlar gibi çeşitli teknoloji çözümlerinde denetim veya danışmanlık tecrübesi olan adaylar için açılmıştır. COBIT, ITIL v4 ve ISO 27001 gibi standartlara hakim olmak, bu pozisyon için önemli kriterler arasında yer alıyor.

Türk Telekom'un Başvuru Şartları Neler?

Türk Telekom'un farklı pozisyonlar için açtığı ilanlarda aranan genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak

Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri güçlü olmak

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Proaktif ve inovatif bir yaklaşım sergileyebilmek

İstanbul veya Ankara'da ikamet edebilmek

Bu genel şartlara ek olarak, her bir pozisyon için spesifik teknik yeterlilikler ve deneyimler de aranmaktadır. Adayların, başvuru yapmadan önce pozisyon detaylarını dikkatlice incelemeleri önerilir.

Türk Telekom'da Kariyer: Nasıl Başvurulur?

Türk Telekom'un personel alımı başvuruları online olarak gerçekleştirilmektedir. İlgilenen adaylar, Türk Telekom'un resmi kariyer sitesi üzerinden ilgili iş ilanlarına başvurularını yapabilirler. Her bir ilan için belirtilen son başvuru tarihleri, adayların zamanında başvuru yapmaları açısından önemlidir.

Başvuru Adresi: https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx