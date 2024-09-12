İBB İSPER hizmetli ve hasta bakım personel alım ilanları! İşte başvuru şartları

Proje Yönetim Uzmanı pozisyonu için:
Tercihen lisans derecesi olmak,
MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak. Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı pozisyonu için:
Adayların Anadolu Yakası'nda ikamet ediyor olması,
30 yaşını doldurmamış olması,
En az lise mezunu olması,
Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası olması,
Gece ve gündüz vardiyasında çalışabilmesi gerekmektedir.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Başvuru süreci ilanın yayınlandığı tarih olan 12 Eylül 2024'te başlamış olup 15 Eylül 2024'e kadar devam edecektir. Adaylar yalnızca online başvuru yapabilecektir. Başvuruların son günü olan 15 Eylül'e kadar başvurularını tamamlamayan adaylar bu fırsatı kaçıracaktır.
https://media.iskur.gov.tr/93287/isper-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_cem-pdf.pdf
https://media.iskur.gov.tr/93418/isper-baypas-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_iskur-ilani-veteriner-hekim-pdf.pdf
https://media.iskur.gov.tr/93489/isper-14-09-2024.pdf
https://media.iskur.gov.tr/93490/isper-17-09-2024.pdf
https://media.iskur.gov.tr/93491/isper-15-09-2024.pdf
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