İBB İSPER hizmetli ve hasta bakım personel alım ilanları! İşte başvuru şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, bünyesine katılacak yeni çalışanlar için geniş çaplı bir personel alım sürecine başladı. Hem deneyimli hem de deneyimsiz adayların başvuruda bulunabileceği bu fırsat, farklı alanlarda yeteneklerini sergilemek ve kariyerlerini ilerletmek isteyenler için kapı aralıyor.