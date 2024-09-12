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İBB İSPER hizmetli ve hasta bakım personel alım ilanları! İşte başvuru şartları

İBB İSPER personel alımlarına başladı. Deneyimli ve deneyimsiz adayların başvurabileceği pozisyonlar, farklı niteliklerle geniş bir yelpazede sunuluyor. Peki, hangi pozisyonlar için alım yapılacak ve adaylarda aranan şartlar neler?

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:37
İBB İSPER hizmetli ve hasta bakım personel alım ilanları! İşte başvuru şartları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, bünyesine katılacak yeni çalışanlar için geniş çaplı bir personel alım sürecine başladı. Hem deneyimli hem de deneyimsiz adayların başvuruda bulunabileceği bu fırsat, farklı alanlarda yeteneklerini sergilemek ve kariyerlerini ilerletmek isteyenler için kapı aralıyor.

Hangi Pozisyonlar İçin Personel Alımı Yapılacak?

ISPER, yayınladığı duyuruyla farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Deneyimli ve deneyimsiz adaylar için çeşitli mesleklerde fırsatlar sunuluyor. İşte detaylı personel dağılımı:

3 Okul Öncesi Öğretmeni
2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Personeli
4 Veteriner Hekim
12 Veterinerlik Hizmetleri Çalışanı
3 Proje Yönetim Uzmanı
48 Kapıcı
42 Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli
6 Destek Personeli
1 Garson

İstanbul'da istihdam edilmek üzere yukarıda belirtilen pozisyonlarda toplam 150 kişi çalışmaya başlayacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İSPER tarafından yayınlanan ilana başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. İşe alımlar deneyimli ve deneyimsiz adayları kapsasa da başvurular için genel ve pozisyona özel şartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Genel Başvuru Şartları

İlkokul ve üzeri (tercihen lisans) mezunu olmak,

Deneyimli ve deneyimsiz adaylar kabul edilecektir,

Takım çalışmasına uyumlu olmak,

Çözüm ve hizmet odaklı çalışabilmek,

Temizlik ve ofis personeli pozisyonlarında çalışmaya istekli olmak,

İletişim becerileri yüksek olmak,

Kadrolu statüde çalışacak adayların MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir.

Proje Yönetim Uzmanı pozisyonu için:

Tercihen lisans derecesi olmak,

MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak. Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı pozisyonu için:

Adayların Anadolu Yakası'nda ikamet ediyor olması,

30 yaşını doldurmamış olması,

En az lise mezunu olması,

Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası olması,

Gece ve gündüz vardiyasında çalışabilmesi gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvuru süreci ilanın yayınlandığı tarih olan 12 Eylül 2024'te başlamış olup 15 Eylül 2024'e kadar devam edecektir. Adaylar yalnızca online başvuru yapabilecektir. Başvuruların son günü olan 15 Eylül'e kadar başvurularını tamamlamayan adaylar bu fırsatı kaçıracaktır.


https://media.iskur.gov.tr/93287/isper-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_cem-pdf.pdf

https://media.iskur.gov.tr/93418/isper-baypas-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_iskur-ilani-veteriner-hekim-pdf.pdf

https://media.iskur.gov.tr/93489/isper-14-09-2024.pdf

https://media.iskur.gov.tr/93490/isper-17-09-2024.pdf

https://media.iskur.gov.tr/93491/isper-15-09-2024.pdf

İlanlara ulaşmak için yukarıda yer alan bağlantıları tarayıcınıza kopyalamanız yeterlidir.

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