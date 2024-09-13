ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 110. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test formatında gerçekleştirildi. Her bir soru 1 puan değerinde olup, sınavın tamamı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu. Silah farkı sınavı, 50 puan üzerinden değerlendirilip, her doğru cevap 2 puan olarak hesaplanacak.

Adayların sonuçlarına kavuşacakları bu heyecanlı süreçte, tüm gözler 13 Eylül tarihinde açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi.