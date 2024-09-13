ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 110. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu günün en merak edilen sorularından birisi oldu. Peki, 110. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!
ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu günün en merak edilen sorularından birisi oldu. Peki, 110. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM'nin sınav takvimine göre Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. Saat bilgisi ise paylaşılmadı. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile birlikte EGM'nin resmi internet sitesi olan https://onlineislemler.egm.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçları öğrenmek için adayların EGM'nin online işlemler sayfasına giriş yaparak, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunu girmeleri yeterli olacak. Bu süreç, adayların hızlıca sınav sonuçlarına ulaşmasını sağlayacak.
ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test formatında gerçekleştirildi. Her bir soru 1 puan değerinde olup, sınavın tamamı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu. Silah farkı sınavı, 50 puan üzerinden değerlendirilip, her doğru cevap 2 puan olarak hesaplanacak.
Adayların sonuçlarına kavuşacakları bu heyecanlı süreçte, tüm gözler 13 Eylül tarihinde açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçlarına çevrildi.