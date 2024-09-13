Kamuya KPSS şartsız işçi alımı: Zabıta, itfaiye, güvenlik görevlisi alınıyor

KPSS Şartsız Sekreter Alımı
Belediyelerde sekreter olarak görev almak isteyenler için KPSS şartı aranmaksızın yapılan alımlar dikkat çekiyor. Bu pozisyonlara başvuran adaylardan şu nitelikler aranıyor:
En az lise mezunu olmak yeterli. Adayların ofis programlarına hakim olması ve hızlı klavye kullanımı gibi becerilere sahip olması gerekiyor.Başvurular genellikle yazılı ve sözlü mülakatlarla değerlendiriliyor.
Personel Alımı Yapacak Belediyeler
Personel alımı yapan belediyelerin ve belediye şirketlerinin listesi İŞKUR aracılığıyla düzenli olarak güncellenmektedir. 2024 yılı için duyuruları yapılan bazı belediyeler şunlardır:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Başvurular 31.12.2024 tarihine kadar açıktır.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): Başvuru tarihleri 31.10.2024 ve 31.12.2024 olmak üzere çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır.
Aydın Tralleis Kazı Müdürlüğü: 15.09.2024 tarihinde sona erecek ilanla kazı çalışmalarında personel alımı yapılacaktır.
İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Başvurular 23.09.2024 tarihine kadar kabul edilecektir.
Başvuru Koşulları ve Süreci
İlgili ilanlara başvuruda bulunacak adayların öncelikle İŞKUR üzerinden ilan detaylarını incelemeleri ve başvuru koşullarını dikkatlice okumaları gerekiyor.
Adaylar, İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alımı sayfası üzerinden ilanları inceleyebilir: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/