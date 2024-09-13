Kamuya KPSS şartsız işçi alımı: Zabıta, itfaiye, güvenlik görevlisi alınıyor

İŞKUR, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için yeni ilanlar yayınlayarak KPSS gerektirmeyen pozisyonlar sunuyor. "Kurum Dışı Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde yer alan bu ilanlar, sekreter, itfaiyeci ve çeşitli belediyelerde personel alımlarıyla dikkat çekiyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat oluşturan bu ilanlarda, KPSS şartı aranmaması daha geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için, yaş sınırı, eğitim durumu, fiziksel yeterlilik gibi belirli kriterler yer alıyor.

KPSS Şartı Olmadan İtfaiyeci Alımı

Belediyeler itfaiyeci olarak çalışmak isteyen adaylardan KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bu pozisyon için bazı fiziksel ve mesleki nitelikler aranmaktadır:

İtfaiyeci olarak çalışacak kişilerin yangın ve kurtarma operasyonları gibi zorlu görevler için yeterli fiziksel kapasiteye sahip olması beklenmektedir. Sertifikalar: Yangın güvenliği eğitimi gibi itfaiyecilik hizmetleriyle ilgili sertifikalara sahip olmak avantaj olarak görülmektedir. Adayların açık havada çalışmaya uygun olması ve işin gerektirdiği fiziksel koşulları karşılaması önemlidir. Bazı belediyeler belirli alanlarda deneyim şartı ararken, bazı pozisyonlar için deneyimsiz adaylar da kabul ediliyor.