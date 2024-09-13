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Kamuya KPSS şartsız işçi alımı: Zabıta, itfaiye, güvenlik görevlisi alınıyor

İŞKUR yeni ilanlar yayınladı. Özellikle KPSS gerektirmeyen pozisyonlar için yapılan alımlar kamu sektöründe çalışmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. İŞKUR'un "Kurum Dışı Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde yer alan ilanlar, polis memuru, sekreter, itfaiyeci ve çeşitli belediyelerde çalışan personel alımlarıyla dikkat çekiyor. Peki, bu ilanlara kimler başvuruda bulunabilir ve başvuru süreçleri nasıl işliyor?

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 11:09 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 11:12
Kamuya KPSS şartsız işçi alımı: Zabıta, itfaiye, güvenlik görevlisi alınıyor

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İŞKUR, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için yeni ilanlar yayınlayarak KPSS gerektirmeyen pozisyonlar sunuyor. "Kurum Dışı Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde yer alan bu ilanlar, sekreter, itfaiyeci ve çeşitli belediyelerde personel alımlarıyla dikkat çekiyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat oluşturan bu ilanlarda, KPSS şartı aranmaması daha geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için, yaş sınırı, eğitim durumu, fiziksel yeterlilik gibi belirli kriterler yer alıyor.

KPSS Şartı Olmadan İtfaiyeci Alımı

Belediyeler itfaiyeci olarak çalışmak isteyen adaylardan KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bu pozisyon için bazı fiziksel ve mesleki nitelikler aranmaktadır:

İtfaiyeci olarak çalışacak kişilerin yangın ve kurtarma operasyonları gibi zorlu görevler için yeterli fiziksel kapasiteye sahip olması beklenmektedir. Sertifikalar: Yangın güvenliği eğitimi gibi itfaiyecilik hizmetleriyle ilgili sertifikalara sahip olmak avantaj olarak görülmektedir. Adayların açık havada çalışmaya uygun olması ve işin gerektirdiği fiziksel koşulları karşılaması önemlidir. Bazı belediyeler belirli alanlarda deneyim şartı ararken, bazı pozisyonlar için deneyimsiz adaylar da kabul ediliyor.

KPSS Şartsız Zabıta Personeli Alımı

Belediyelerde zabıta olarak görev almak isteyen adaylar için, KPSS şartı aranmayan zabıta alımları önemli bir fırsat sunuyor. Bu pozisyon için adaylardan genellikle şu şartlar talep ediliyor:

Adayların 30 yaşını geçmemiş olması isteniyor. En az lise mezunu olmak yeterli kabul ediliyor. Zabıta görevini yapabilecek fiziksel kapasiteye sahip olmak önemli bir kriter.


KPSS Şartsız Sekreter Alımı

Belediyelerde sekreter olarak görev almak isteyenler için KPSS şartı aranmaksızın yapılan alımlar dikkat çekiyor. Bu pozisyonlara başvuran adaylardan şu nitelikler aranıyor:

En az lise mezunu olmak yeterli. Adayların ofis programlarına hakim olması ve hızlı klavye kullanımı gibi becerilere sahip olması gerekiyor.Başvurular genellikle yazılı ve sözlü mülakatlarla değerlendiriliyor.

Personel Alımı Yapacak Belediyeler

Personel alımı yapan belediyelerin ve belediye şirketlerinin listesi İŞKUR aracılığıyla düzenli olarak güncellenmektedir. 2024 yılı için duyuruları yapılan bazı belediyeler şunlardır:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Başvurular 31.12.2024 tarihine kadar açıktır.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK): Başvuru tarihleri 31.10.2024 ve 31.12.2024 olmak üzere çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır.

Aydın Tralleis Kazı Müdürlüğü: 15.09.2024 tarihinde sona erecek ilanla kazı çalışmalarında personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Başvurular 23.09.2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

Başvuru Koşulları ve Süreci

İlgili ilanlara başvuruda bulunacak adayların öncelikle İŞKUR üzerinden ilan detaylarını incelemeleri ve başvuru koşullarını dikkatlice okumaları gerekiyor.

Adaylar, İŞKUR'un kurum dışı kamu işçi alımı sayfası üzerinden ilanları inceleyebilir: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

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