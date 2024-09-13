İŞKUR öğretmenevlerine daimi personel alımı: Bulaşıkçı, aşçı, garson...

İŞKUR 'un öğretmenevlerine yapacağı personel alımı fırsatı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı sunuyor. Antalya, Rize, Kocaeli ve Sivas gibi illerde farklı pozisyonlarda birçok kişi istihdam edilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılacak bu öğretmenevi personel alımında başvuru yapacak adayların belli başlı genel şartları karşılaması gerekmektedir. Alım yapılacak pozisyonlara başvurmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvurular sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılabilir.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların herhangi bir kamu hizmetinden yasaklı olmaması gerekiyor.

Sağlık durumu: Görevini yerine getirmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak: Adayların geçmişlerinde adli sicil kaydı olmaması, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç alması zorunludur.

Suç hükümlülüğü olmamak: Ağır bir suçtan hüküm giymemiş olmak şarttır.

İkamet şartı: Başvuru yapılacak şehirde ikamet ediyor olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Yaş şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Eğitim durumu: En az ilköğretim mezunu olmak başvuru için minimum eğitim şartı olarak belirlenmiştir.