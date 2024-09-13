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İŞKUR öğretmenevlerine daimi personel alımı: Bulaşıkçı, aşçı, garson...

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden öğretmenevlerine personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye genelinde çeşitli illerdeki öğretmenevlerinde farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştirilecek. Peki, bu alımlara nasıl başvuru yapılır? Genel başvuru şartları nelerdir ve aranan nitelikler nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:34 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 12:34
İŞKUR öğretmenevlerine daimi personel alımı: Bulaşıkçı, aşçı, garson...

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İŞKUR'un öğretmenevlerine yapacağı personel alımı fırsatı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı sunuyor. Antalya, Rize, Kocaeli ve Sivas gibi illerde farklı pozisyonlarda birçok kişi istihdam edilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yapılacak bu öğretmenevi personel alımında başvuru yapacak adayların belli başlı genel şartları karşılaması gerekmektedir. Alım yapılacak pozisyonlara başvurmak için gereken şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvurular sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılabilir.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların herhangi bir kamu hizmetinden yasaklı olmaması gerekiyor.

Sağlık durumu: Görevini yerine getirmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak: Adayların geçmişlerinde adli sicil kaydı olmaması, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç alması zorunludur.

Suç hükümlülüğü olmamak: Ağır bir suçtan hüküm giymemiş olmak şarttır.

İkamet şartı: Başvuru yapılacak şehirde ikamet ediyor olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Yaş şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Eğitim durumu: En az ilköğretim mezunu olmak başvuru için minimum eğitim şartı olarak belirlenmiştir.


Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Öğretmenevlerine yapılacak personel alımlarında farklı pozisyonlar için başvurular alınacaktır. İŞKUR üzerinden duyurusu yapılan kadrolar şunlardır:

Resepsiyon Görevlisi: Misafirleri karşılayacak, kayıt işlemlerini yapacak ve öğretmenevinde genel düzeni sağlayacak personeller aranıyor.

Ön Büro Hizmetleri: Müşteri hizmetleriyle ilgilenecek ve giriş-çıkış süreçlerini yönetecek personeller alınacak.

Bulaşıkçı: Mutfak temizliği ve hijyenik koşulların sağlanmasında görev alacak bulaşıkçılar için alım yapılacaktır.

Aşçı: Yemek hazırlıklarından sorumlu olacak aşçılar aranıyor.

Garson: Misafirlerin hizmetine sunulacak yemek ve içecek servisi yapacak garsonlar için pozisyonlar açılmıştır.

Teknik Servis Elemanı: Öğretmenevinde teknik işlerden sorumlu olacak, bakım ve onarım işleri yapacak personeller alınacaktır.

Öğretmenevi Personel Alımı İçin İlanlar

İlanlar İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup, her ildeki öğretmenevinin ihtiyaçlarına göre farklı kadrolar bulunmaktadır. İşte bazı öğretmenevlerinin duyuruları:

Antalya Alanya Öğretmenevi: Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan öğretmenevine resepsiyon görevlisi, aşçı ve garson alımı yapılacağı duyurulmuştur. (https://media.iskur.gov.tr/91085/alanya-ogretmenevi-ve-aso-iktisadi-isletmesi-16-07-2024.pdf)

Rize Yamantürk Öğretmenevi: Rize'deki öğretmenevi, bulaşıkçı ve teknik servis elemanı kadroları için personel alımı gerçekleştirecektir.(https://media.iskur.gov.tr/78711/20-12-2023-21-12-2023-ogretmen-evi.pdf)

Kocaeli M.E.B. İzmit Öğretmenevi: İzmit'te bulunan öğretmenevinde ön büro hizmetleri ve aşçı pozisyonlarında personel alımı yapılacağı açıklanmıştır.

Sivas Öğretmenevi: Sivas'ta yer alan öğretmenevine bulaşıkçı, garson ve teknik servis elemanı gibi çeşitli kadrolarda personel alımları yapılacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

İlgili ilanlara başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'da oluşturdukları hesap ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular esnasında adayların özgeçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve istenen belgeleri sisteme yüklemeleri lazım.

Başvuru Adımları:

İŞKUR resmi web sitesine giriş yapın.

Sisteme üye iseniz giriş yapın, değilseniz yeni üyelik oluşturun.

"İş İlanları" kısmına girin.

İlgili öğretmenevi personel alımı ilanlarını inceleyin.

Başvurmak istediğiniz pozisyona tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayın.

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