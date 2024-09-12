Eylül ayı belediye ilanları: KPSS’siz ve KPSS’li zabıta, güvenlik, şoför, bekçi alımı

Şoför: Belediyenin araç filosunda görev alacak şoförler için başvurular açıldı. Proje ve Finans Uzmanı: Belediyelerin projelerinde finansal yönetim görevlerini üstlenecek uzmanlar alınıyor. Bekçi: Güvenlik ve gözetim görevlerinde çalışacak bekçiler istihdam edilecek. Tekniker: Teknik bilgi gerektiren birçok pozisyon için tekniker alımları mevcut. Mühendis ve Mimar: Altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve inşaat çalışmalarında görev alacak mühendis ve mimarlar aranıyor.

KPSS'li Belediye Memur Alımları KPSS puanı ile yapılacak olan memur alımlarında, belediyelerin belirli puan aralıklarında personel talep ettiği görülüyor. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan belediyeler, memur pozisyonlarına KPSS puanına göre alım yapacak. Bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, ilan edilen pozisyonlar için belirlenen taban puanı geçmelidir. Memur kadroları arasında en çok tercih edilenler zabıta memuru, büro personeli, veteriner hekim gibi pozisyonlardır. KPSS puanlı alımlara başvuru yapmak için Kamu İlan sayfasını takip edebilirsiniz.

KPSS'siz Belediye Personel Alım İlanları KPSS şartı aramayan belediye alımlarında ise birçok farklı il ve belediye, işçi ve diğer kadrolar için personel arıyor. KPSS'siz alım yapacak olan bazı belediyeler ve kadroları şu şekilde sıralanabilir: İstanbul Arnavutköy Belediyesi: KPSS'siz çeşitli işçi ve personel alımları. Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi: Farklı kadrolar için işçi alımı yapılacak. Manisa BESOT (Manisa Belediyesi): İşçi ve personel alım ilanları yayımlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi: Muğla genelinde KPSS'siz alım yapılacak. İzmir İzenerji İns. Kaynakları: Personel ihtiyacı duyulan pozisyonlara alımlar başladı. Denizli Peraş: Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personel alımı. Artvin Borçka Belediyesi: Artvin'de çeşitli pozisyonlara işçi alımı yapılıyor. Afyonkarahisar Özburun Kasabası Belediyesi: KPSS'siz işçi alım ilanları yayımlandı.

Başvuru Nasıl Yapılır? Belediye personel alım ilanlarına başvurmak için adaylar, İŞKUR ya da Kamu İlan sayfalarındaki duyuruları inceleyebilir. Başvurular genellikle online platformlar üzerinden yapılmakta olup, her ilan için özel başvuru şartları ve süreci belirtilmektedir. Adaylar, başvuru sırasında dikkat etmesi gereken belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Özellikle memur alımlarında KPSS puanı, diploma, sağlık raporu ve ikametgah belgesi gibi evraklar istenebilirken, işçi alımlarında mesleki yeterlilik belgesi ya da çalışma sertifikaları başvuru için gerekli belgeler arasında yer alabilir.