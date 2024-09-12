SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Eylül ayı belediye ilanları: KPSS'siz ve KPSS'li zabıta, güvenlik, şoför, bekçi alımı

Türkiye genelindeki belediyelerde memur ve işçi alımları başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı arayan ve KPSS'siz olarak gerçekleştirilen bu alımlarda çeşitli kadrolar için çok sayıda personel alınacak. İlanlar, İŞKUR ve Kamu İlan sayfaları üzerinden duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için ayrıntılar haberimizde. Belediyelere yapılacak olan personel alımının detaylarına birlikte göz atalım.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 08:03 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 08:03
Eylül ayı belediye ilanları: KPSS’siz ve KPSS’li zabıta, güvenlik, şoför, bekçi alımı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde onlarca ilde, KPSS'li ve KPSS'siz birçok belediye personel ve işçi alımı gerçekleştirmektedir. Adaylar, kendi yetkinliklerine ve ilgi alanlarına uygun kadrolara başvuruda bulunarak kamu sektöründe istihdam edilebilme fırsatına sahip olabilirler. Belediye alımları, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem memur hem de işçi adayları için önemli bir fırsat sunuyor.

Belediye Personel Alım Şartları Nelerdir?

Belediyelere yapılacak olan alımlar için belirli kriterler öne çıkıyor. Adayların bu şartları sağlaması, başvuru sürecinde önemli bir faktör. İşte başvurularda aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Alımlar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsıyor.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Memuriyet ve işçi alımları için adayların kamu haklarından yoksun olmaması gerekiyor.

Sağlık durumu: Adayların, başvurdukları pozisyonları yerine getirmelerini engelleyecek bir sağlık sorunlarının olmaması gerekli.

İlgili meslek alanında yetkinlik: Başvuru yapılan pozisyonun gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip olmak, iş ilanlarında sıkça belirtiliyor.

Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlik ile ilişkisi bulunmamak da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Belediye Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

Belediyelerde çok çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak. İşte alım yapılacak bazı önemli kadrolar:

Güvenlik Görevlisi: Kamu binalarının ve halka açık alanların güvenliğinden sorumlu olacak personel alımı yapılacak.

Su Kanal İşçisi: Belediyelerin altyapı çalışmalarında görev alacak işçi kadroları.

Beden İşçisi: Fiziksel işlerde çalışabilecek personeller aranıyor.

Müdür Yardımcısı: İdari görevlerde yardımcı olacak kişiler bu pozisyona başvurabilecek.

Şoför: Belediyenin araç filosunda görev alacak şoförler için başvurular açıldı.

Proje ve Finans Uzmanı: Belediyelerin projelerinde finansal yönetim görevlerini üstlenecek uzmanlar alınıyor.

Bekçi: Güvenlik ve gözetim görevlerinde çalışacak bekçiler istihdam edilecek.

Tekniker: Teknik bilgi gerektiren birçok pozisyon için tekniker alımları mevcut.

Mühendis ve Mimar: Altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve inşaat çalışmalarında görev alacak mühendis ve mimarlar aranıyor.

KPSS'li Belediye Memur Alımları

KPSS puanı ile yapılacak olan memur alımlarında, belediyelerin belirli puan aralıklarında personel talep ettiği görülüyor. Türkiye'nin farklı illerinde yer alan belediyeler, memur pozisyonlarına KPSS puanına göre alım yapacak. Bu alımlara başvurmak isteyen adaylar, ilan edilen pozisyonlar için belirlenen taban puanı geçmelidir. Memur kadroları arasında en çok tercih edilenler zabıta memuru, büro personeli, veteriner hekim gibi pozisyonlardır. KPSS puanlı alımlara başvuru yapmak için Kamu İlan sayfasını takip edebilirsiniz.

KPSS'siz Belediye Personel Alım İlanları

KPSS şartı aramayan belediye alımlarında ise birçok farklı il ve belediye, işçi ve diğer kadrolar için personel arıyor. KPSS'siz alım yapacak olan bazı belediyeler ve kadroları şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul Arnavutköy Belediyesi: KPSS'siz çeşitli işçi ve personel alımları.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi: Farklı kadrolar için işçi alımı yapılacak.

Manisa BESOT (Manisa Belediyesi): İşçi ve personel alım ilanları yayımlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Muğla genelinde KPSS'siz alım yapılacak.

İzmir İzenerji İns. Kaynakları: Personel ihtiyacı duyulan pozisyonlara alımlar başladı.

Denizli Peraş: Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personel alımı.

Artvin Borçka Belediyesi: Artvin'de çeşitli pozisyonlara işçi alımı yapılıyor.

Afyonkarahisar Özburun Kasabası Belediyesi: KPSS'siz işçi alım ilanları yayımlandı.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Belediye personel alım ilanlarına başvurmak için adaylar, İŞKUR ya da Kamu İlan sayfalarındaki duyuruları inceleyebilir. Başvurular genellikle online platformlar üzerinden yapılmakta olup, her ilan için özel başvuru şartları ve süreci belirtilmektedir. Adaylar, başvuru sırasında dikkat etmesi gereken belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Özellikle memur alımlarında KPSS puanı, diploma, sağlık raporu ve ikametgah belgesi gibi evraklar istenebilirken, işçi alımlarında mesleki yeterlilik belgesi ya da çalışma sertifikaları başvuru için gerekli belgeler arasında yer alabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
SON DAKİKA