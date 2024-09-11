THY Eylül ayı personel alımı: Kabin memuru ve pilot başvuru şartları

THY 2024 Yılı Yeni İlanları Ne Zaman Yayımlanacak?

THY'nin en çok beklenen ilanlarından biri de kabin memuru alımı ilanı. 2024 yılı içinde bu ilanların Ekim ayı sonuna kadar yayımlanması bekleniyor. THY her yıl geniş bir kabin memuru ve pilot alımı yaparak hem gençlere hem de tecrübeli adaylara iş fırsatı sunuyor.

Kimler Başvuru Yapabilir? Başvuru Şartları Neler?

Türk Hava Yolları'na personel alımı başvuruları için belirli şartlar aranıyor. En temel şartlar ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak.

En az lise mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

Kabin memuru ve pilot alımı gibi pozisyonlarda ise daha spesifik şartlar bulunuyor.