THY Eylül ayı personel alımı: Kabin memuru ve pilot başvuru şartları

THY 2024 Yılı Yeni İlanları Ne Zaman Yayımlanacak?
THY'nin en çok beklenen ilanlarından biri de kabin memuru alımı ilanı. 2024 yılı içinde bu ilanların Ekim ayı sonuna kadar yayımlanması bekleniyor. THY her yıl geniş bir kabin memuru ve pilot alımı yaparak hem gençlere hem de tecrübeli adaylara iş fırsatı sunuyor.
Kimler Başvuru Yapabilir? Başvuru Şartları Neler?
Türk Hava Yolları'na personel alımı başvuruları için belirli şartlar aranıyor. En temel şartlar ise şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak.
En az lise mezunu olmak.
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
Kabin memuru ve pilot alımı gibi pozisyonlarda ise daha spesifik şartlar bulunuyor.
Kabin Memuru Alımı Şartları
Kabin memuru pozisyonu, Türk Hava Yolları'nda en çok tercih edilen kadrolardan biri. Bu pozisyon için adaylarda aranan bazı özel şartlar ise şunlar:
30 yaşından büyük olmamak,
En az lise mezunu olmak,
Çok iyi derecede İngilizce bilmek,
Boy ölçüsü 160 cm'den kısa, 180 cm'den uzun olmamak,
Düzgün bir fiziksel görünüme sahip olmak,
THY'nin sağlık şartlarını sağlıyor olmak.
Pilot Alımı Şartları
Pilot alımlarında ise adaylardan beklenen koşullar daha spesifik ve teknik düzeyde oluyor. Pilot adaylarında aranan şartlar şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,
1972 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
Başvurulan uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,
Geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak,
Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecilli olmak,
Uçuş disiplinsizliği nedeniyle yazılı ceza almamış olmak,
THY'nin belirlediği uçuş sağlık standartlarına uygun olmak.
Kaptan Pilot ve II. Pilot Alım Şartları
Kaptan pilot ve II. pilot pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar için oldukça kapsamlı şartlar bulunuyor. Kaptan pilot alımında adayların sahip olması gereken temel özellikler şöyle:
ATPL(A) lisansına sahip olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),
Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak,
27 ton üzerindeki uçaklarda en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,
Başvurduğu uçak tipinde en az 1000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak.
Benzer şekilde II. pilot alımı için de başvuru şartları arasında, ATPL lisansına sahip olma ve başvurulan uçak tipinde yeterli uçuş saatine sahip olma kriterleri yer alıyor.
Simülatör Uçuş Öğretmeni Alımları
Simülatör uçuş öğretmenliği pozisyonuna başvuran adaylardan, en az 100 saat simülatör eğitmenliği yapmış olmaları isteniyor. Ayrıca EASA SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarına sahip adaylar tercih ediliyor.