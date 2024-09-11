İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TYP il il asil ve yedek aday kura sonucu öğrenme ekranı

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Başvuruda bulunan adaylar görevlerine başlayabilmek için kura sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. TYP kapsamında temizlik görevlisi olarak görev yapacak binlerce aday, il ve ilçe bazlı yapılan kura çekimlerinin sonuçlarını il Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden öğrenebiliyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR? İŞKUR TYP başvuru süreci tamamlanan illerde kura çekimleri gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'nin internet sayfalarında yayınlanmıştır. Örneğin, Adıyaman'da gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları, Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde adayların erişimine sunulmuştur. Diğer illerde de benzer şekilde adaylar kendi bulundukları il ya da ilçeye göre sonuçlara ulaşabilirler.