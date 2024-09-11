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İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TYP il il asil ve yedek aday kura sonucu öğrenme ekranı

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan kura çekimleri birçok ilde tamamlandı. Hatay, Ankara, Konya, Diyarbakır gibi illerde yapılan çekilişler sonucu asil ve yedek adaylar belirlendi. 2024 yılı boyunca İŞKUR TYP kapsamında 9 ay süreyle okullarda çalışacak adaylar için kura sonuçları ve isim listeleri erişime açıldı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte TYP il il asil ve yedek aday kura sonucu öğrenme ekranı!

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:13 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 10:13
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TYP il il asil ve yedek aday kura sonucu öğrenme ekranı

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Başvuruda bulunan adaylar görevlerine başlayabilmek için kura sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. TYP kapsamında temizlik görevlisi olarak görev yapacak binlerce aday, il ve ilçe bazlı yapılan kura çekimlerinin sonuçlarını il Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden öğrenebiliyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

İŞKUR TYP başvuru süreci tamamlanan illerde kura çekimleri gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'nin internet sayfalarında yayınlanmıştır. Örneğin, Adıyaman'da gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları, Adıyaman İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde adayların erişimine sunulmuştur. Diğer illerde de benzer şekilde adaylar kendi bulundukları il ya da ilçeye göre sonuçlara ulaşabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDEN İLLER

Bazı illerde TYP başvuruları tamamlanmış olsa da, hala devam eden başvuru süreçleri de bulunmaktadır. Başvuru sürecinin devam ettiği iller arasında İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler de yer almaktadır. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel başvuru tarihlerini takip edebilir.

SONUÇLARA ERİŞİM VE GEREKLİ BELGELER

Kura çekimi sonucunda görevlendirilen adaylar, sonuç ekranına erişim sağladıktan sonra belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili kurumlara teslim etmek zorundadır. İstenen belgeler, TYP'nin uygulanacağı il ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, sonuçlar açıklandıktan sonra detaylı bilgilendirme yapan resmi kaynakları dikkatle incelemeleri tavsiye edilmektedir.

ADIYAMAN TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024//
KASTAMONU TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/
HATAY TYP kura sonuçları için: http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi
KAYSERİ TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/kayseri/duyurular/typ-kapsaminda-calisacak-kisilere-ait-noter-kura-cekimi-sonuc-listesi-16-07-2024/
ANKARA TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/ankara/duyurular/typ-mulakat-sonuclari-ve-istenilen-evraklar-5/
KONYA TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/konya
ADANA TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/adana/duyurular/toplum-yararina-programda-calisacaklarin-listesi/

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

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