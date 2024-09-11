İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TYP il il asil ve yedek aday kura sonucu öğrenme ekranı

SONUÇLARA ERİŞİM VE GEREKLİ BELGELER
Kura çekimi sonucunda görevlendirilen adaylar, sonuç ekranına erişim sağladıktan sonra belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili kurumlara teslim etmek zorundadır. İstenen belgeler, TYP'nin uygulanacağı il ve ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, sonuçlar açıklandıktan sonra detaylı bilgilendirme yapan resmi kaynakları dikkatle incelemeleri tavsiye edilmektedir.
ADIYAMAN TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024//
KASTAMONU TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/
HATAY TYP kura sonuçları için: http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi
KAYSERİ TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/kayseri/duyurular/typ-kapsaminda-calisacak-kisilere-ait-noter-kura-cekimi-sonuc-listesi-16-07-2024/
ANKARA TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/ankara/duyurular/typ-mulakat-sonuclari-ve-istenilen-evraklar-5/
KONYA TYP kura sonuçları için: https://aile.gov.tr/konya
ADANA TYP kura sonuçları için: https://www.aile.gov.tr/adana/duyurular/toplum-yararina-programda-calisacaklarin-listesi/
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