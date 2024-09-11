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Eylül ayı KPSS'siz şehir hastanesi personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

Türkiye genelinde şehir hastanelerine personel alımları devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan resmi duyurulara göre, çeşitli şehir hastanelerinde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. Birçok farklı kadroda ve ilde yapılacak bu alımlar, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, hangi şehir hastanelerinde personel alımı yapılacak? Alım yapılacak kadrolar nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 08:17 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 08:17
Eylül ayı KPSS’siz şehir hastanesi personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

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Türkiye genelinde sağlık sektörünün büyümesi ve kaliteli hizmet sunma kapasitesinin artırılması amacıyla şehir hastanelerine personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasını sağlamak için devreye alınan şehir hastaneleri, sadece hasta bakımında değil, istihdam alanında da önemli bir rol üstleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan resmi duyurulara göre, çeşitli şehir hastanelerinde çalıştırılmak üzere en az ilköğretim mezunu olan adaylar için geniş çaplı personel alımları gerçekleştiriliyor.

Eylül Ayı Şehir Hastanesi Personel Alım İlanları

Eylül ayı itibariyle farklı illerdeki şehir hastanelerinde çeşitli kadrolar için personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu ilanlarda güvenlik görevlisinden temizlik personeline, beden işçisinden servis elemanına kadar birçok pozisyon yer almakta. Hangi hastanelerde ve hangi kadrolarda alım yapılacağına dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

1. Etlik Şehir Hastanesi Personel Alımı

2 Genel Alan Sorumlusu: İlan No: 00008475629

30 Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008400899

1 Hastane Hizmetlisi: İlan No: 00008469747

1 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: İlan No: 00008492135

2. Konya Şehir Hastanesi Personel Alımı

2 Beden İşçisi: İlan No: 00008388370

3. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alımı

2 Genel Alan Sorumlusu: İlan No: 00008475643

4. Kayseri Şehir Hastanesi Personel Alımı

10 Servis Elemanı: İlan No: 00008479149

10 Özel Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008496834

5. Tekirdağ Şehir Hastanesi Personel Alımı

1 Hasta Refakatçisi: İlan No: 00008503624

6. Eskişehir Şehir Hastanesi Personel Alımı

10 Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008506365

1 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008478528

7. Ordu Şehir Hastanesi Personel Alımı

1 Servis Elemanı: İlan No: 00008485466

1 Aşçı Yardımcısı: İlan No: 00008485464

1 Bulaşıkçı: İlan No: 00008485460

8. Manisa Şehir Hastanesi Personel Alımı

5 Otopark Görevlisi: İlan No: 00008487925

1 Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008529337

2 Genel Alan Temizleme Görevlisi: İlan No: 00008472527

4 Garson: İlan No: 00008472491

9. Bilkent Şehir Hastanesi Personel Alımı

2 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008527133

5 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008526464

30 Beden İşçisi: İlan No: 00008491625

10. Kocaeli Şehir Hastanesi Personel Alımı

30 Servis Elemanı: İlan No: 00008508026

11. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Personel Alımı

1 Bahçıvan: İlan No: 00008494967

12. Bursa Şehir Hastanesi Personel Alımı

10 Klinik Destek Elemanı: İlan No: 00008512971

10 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008512966

Şehir Hastanelerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen ilanlara başvuruda bulunmak için öncelikle Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. İŞKUR'un iş ilanları kısmına girdikten sonra, karşınıza çıkan ekranda "İlan No" yazan bölüme başvurmak istediğiniz iş ilanının numarasını yazmanız gerekiyor. Daha sonra "Ara" butonuna basarak ilanları görüntüleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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