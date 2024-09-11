Eylül ayı KPSS’siz şehir hastanesi personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

2. Konya Şehir Hastanesi Personel Alımı
2 Beden İşçisi: İlan No: 00008388370
3. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alımı
2 Genel Alan Sorumlusu: İlan No: 00008475643
4. Kayseri Şehir Hastanesi Personel Alımı
10 Servis Elemanı: İlan No: 00008479149
10 Özel Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008496834
5. Tekirdağ Şehir Hastanesi Personel Alımı
1 Hasta Refakatçisi: İlan No: 00008503624
6. Eskişehir Şehir Hastanesi Personel Alımı
10 Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008506365
1 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008478528
7. Ordu Şehir Hastanesi Personel Alımı
1 Servis Elemanı: İlan No: 00008485466
1 Aşçı Yardımcısı: İlan No: 00008485464
1 Bulaşıkçı: İlan No: 00008485460
8. Manisa Şehir Hastanesi Personel Alımı
5 Otopark Görevlisi: İlan No: 00008487925
1 Güvenlik Görevlisi: İlan No: 00008529337
2 Genel Alan Temizleme Görevlisi: İlan No: 00008472527
4 Garson: İlan No: 00008472491
9. Bilkent Şehir Hastanesi Personel Alımı
2 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008527133
5 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008526464
30 Beden İşçisi: İlan No: 00008491625
10. Kocaeli Şehir Hastanesi Personel Alımı
30 Servis Elemanı: İlan No: 00008508026
11. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Personel Alımı
1 Bahçıvan: İlan No: 00008494967
12. Bursa Şehir Hastanesi Personel Alımı
10 Klinik Destek Elemanı: İlan No: 00008512971
10 Temizlik Görevlisi: İlan No: 00008512966