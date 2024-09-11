Eylül ayı KPSS’siz şehir hastanesi personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

Türkiye genelinde sağlık sektörünün büyümesi ve kaliteli hizmet sunma kapasitesinin artırılması amacıyla şehir hastanelerine personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasını sağlamak için devreye alınan şehir hastaneleri, sadece hasta bakımında değil, istihdam alanında da önemli bir rol üstleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan resmi duyurulara göre, çeşitli şehir hastanelerinde çalıştırılmak üzere en az ilköğretim mezunu olan adaylar için geniş çaplı personel alımları gerçekleştiriliyor.