EGM, Diyanet ve DSİ personel memur alımı kadroları! İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı da boş kadrolar için personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hem kurum içi terfiler hem de açıktan yapılacak alımlar için başvurular bekleniyor. Açıklanan kadrolar ise şu şekilde sıralandı:

Başvuru Şartları Neler?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekmektedir. Özellikle din görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda ilahiyat fakültesi ya da imam hatip lisesi mezunu olmak şartı aranıyor. Ayrıca, hafızlık belgesi ve KPSS-DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanı da gerekli.

Memur pozisyonlarına başvuru yapacak adayların ise en az lise mezunu olması ve KPSS'den geçerli bir puan alması şart koşuluyor. Ayrıca adayların sağlık durumu görev yapmaya elverişli olmalı ve yaş şartlarına da dikkat edilmelidir. Diyanet personel alım duyuruları resmi internet sitesinde ilan edilecektir.