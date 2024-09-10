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EGM, Diyanet ve DSİ personel memur alımı kadroları! İşte başvuru şartları

Türkiye'de kamu kurumlarına yönelik personel alımları hakkında önemli bir açıklama yapıldı. 10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda boş ve dolu kadrolar üzerinde değişiklikler yapılırken, personel alımlarıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Bu kapsamda, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak alımlar dikkat çekiyor. Alımların, 2025 yılı başında başlaması öngörülüyor. İşte kamu personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:49 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 08:50
EGM, Diyanet ve DSİ personel memur alımı kadroları! İşte başvuru şartları

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Kamu kurumlarına yapılacak personel alımları 2025 yılı itibarıyla hız kazanacak gibi görünüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi önemli kamu kurumlarına yapılacak personel alımları için başvuru şartları ve tarihleri netleşmeye başladı. Kamu personeli olmak isteyen adayların, ilgili kurumların resmi internet sitelerini takip etmeleri ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Boş Kadrolara Personel Alımı Yapılacak

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatında çok sayıda boş kadro bulunuyor. Özellikle, polis teşkilatında rütbe terfilerinin yanı sıra açıktan yapılacak yeni personel alımları da dikkat çekiyor.

EGM Merkez Teşkilatında Boş Kadrolar

Merkez teşkilatında çeşitli kadrolarda 256 boş pozisyon olduğu bildirildi. Bu kadrolara yapılacak alımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Bilgisayar İşletmeni
  • Sosyal Çalışmacı
  • Tabip
  • Psikolog
  • Hemşire
  • Sosyolog
  • Merkez Emniyet Müdürü
  • Baş Komiser

EGM Taşra Teşkilatında Boş Kadrolar

Taşra teşkilatında ise toplamda 2768 boş kadro bulunuyor. Bu kadrolar arasında rütbe terfileri ile doldurulacak pozisyonlar olmasına rağmen, birçok kadroya açıktan personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İşte taşra teşkilatındaki boş kadrolar:

  • Mütercim
  • Memur
  • Bilgisayar İşletmeni
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
  • Tabip
  • Psikolog
  • Hemşire
  • Sosyolog
  • Programcı
  • Mühendis
  • Tekniker
  • Teknisyen
  • Başkomiser
  • Komiser
  • Komiser Yardımcısı

Bu alımların büyük çoğunluğunun rütbe terfileri ile gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak, boş kadroların bir kısmına 2025 yılı içerisinde yeni personel alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvuruların 2025 yılı başında başlaması öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadroları Açıklandı: Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı da boş kadrolar için personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hem kurum içi terfiler hem de açıktan yapılacak alımlar için başvurular bekleniyor. Açıklanan kadrolar ise şu şekilde sıralandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Açılan Kadrolar:

  • Hukuk Müşaviri
  • Müfettiş
  • Din Hizmetleri Uzmanı
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
  • Memur
  • Şehir Plancısı
  • Kimyager
  • Restoratör
  • Şube Müdürü
  • Kuran Kursu Öğreticisi

Başvuru Şartları Neler?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekmektedir. Özellikle din görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda ilahiyat fakültesi ya da imam hatip lisesi mezunu olmak şartı aranıyor. Ayrıca, hafızlık belgesi ve KPSS-DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanı da gerekli.

Memur pozisyonlarına başvuru yapacak adayların ise en az lise mezunu olması ve KPSS'den geçerli bir puan alması şart koşuluyor. Ayrıca adayların sağlık durumu görev yapmaya elverişli olmalı ve yaş şartlarına da dikkat edilmelidir. Diyanet personel alım duyuruları resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımları için başvuruların 2025 yılı başında başlaması bekleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Personel Alımı İlanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de personel alımı yapacak kurumlar arasında yer alıyor. 10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, DSİ bünyesinde boş olan 55 kadroya personel alımı gerçekleştirilecek.

DSİ'ye Alınacak Kadrolar

DSİ tarafından yayımlanan duyuruya göre 3 farklı pozisyona alım yapılacak:

  • 13 Bilgisayar İşletmeni
  • 7 Mühendis
  • 35 Memur

Başvuru Şartları Nelerdir?

DSİ personel alımları için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Mühendis alımlarında, üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, bilgisayar işletmeni pozisyonuna başvuracak adayların bilgisayar sertifikasına ve ön lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. Düz memur kadrolarına başvurmak isteyen adayların ise en az lise mezunu olması ve KPSS'den geçerli bir puan alması şart.

Ayrıca, adayların arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları ve belirtilen yaş sınırlarına uymaları gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru tarihleri DSİ'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

DSİ'ye yapılacak personel alımlarının 2024 Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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