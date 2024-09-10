EGM, Diyanet ve DSİ personel memur alımı kadroları! İşte başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadroları Açıklandı: Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı da boş kadrolar için personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hem kurum içi terfiler hem de açıktan yapılacak alımlar için başvurular bekleniyor. Açıklanan kadrolar ise şu şekilde sıralandı:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Açılan Kadrolar:
- Hukuk Müşaviri
- Müfettiş
- Din Hizmetleri Uzmanı
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
- Memur
- Şehir Plancısı
- Kimyager
- Restoratör
- Şube Müdürü
- Kuran Kursu Öğreticisi
Başvuru Şartları Neler?
Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekmektedir. Özellikle din görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarda ilahiyat fakültesi ya da imam hatip lisesi mezunu olmak şartı aranıyor. Ayrıca, hafızlık belgesi ve KPSS-DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) puanı da gerekli.
Memur pozisyonlarına başvuru yapacak adayların ise en az lise mezunu olması ve KPSS'den geçerli bir puan alması şart koşuluyor. Ayrıca adayların sağlık durumu görev yapmaya elverişli olmalı ve yaş şartlarına da dikkat edilmelidir. Diyanet personel alım duyuruları resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımları için başvuruların 2025 yılı başında başlaması bekleniyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Personel Alımı İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de personel alımı yapacak kurumlar arasında yer alıyor. 10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, DSİ bünyesinde boş olan 55 kadroya personel alımı gerçekleştirilecek.
DSİ'ye Alınacak Kadrolar
DSİ tarafından yayımlanan duyuruya göre 3 farklı pozisyona alım yapılacak:
- 13 Bilgisayar İşletmeni
- 7 Mühendis
- 35 Memur
Başvuru Şartları Nelerdir?
DSİ personel alımları için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Mühendis alımlarında, üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, bilgisayar işletmeni pozisyonuna başvuracak adayların bilgisayar sertifikasına ve ön lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. Düz memur kadrolarına başvurmak isteyen adayların ise en az lise mezunu olması ve KPSS'den geçerli bir puan alması şart.
Ayrıca, adayların arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları ve belirtilen yaş sınırlarına uymaları gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru tarihleri DSİ'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
Başvurular Ne Zaman Yapılacak?
DSİ'ye yapılacak personel alımlarının 2024 Aralık ayında başlaması bekleniyor.