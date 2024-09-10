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ÖGG sonuçları açıklandı mı 2024? 110. Dönem ÖGG sınav sonuç ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen binlerce aday, 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 2024 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu. Adaylar, sınav sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak resmi açıklamayla erişime açılmasını dört gözle bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak ve adayların sonuçlara erişimi nasıl sağlanacak?

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 07:35 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 07:35
ÖGG sonuçları açıklandı mı 2024? 110. Dönem ÖGG sınav sonuç ekranı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavına katılan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. EGM'nin paylaştığı sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih önceden duyurulmuştu.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarına erişerek yeni dönem görevlerine başlamaya hazırlanacak.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx linki üzerinden sonuç sorgulayabilirsiniz.

ÖGG SONUÇ İTİRAZ SÜRECİ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 250 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

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