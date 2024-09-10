ÖGG sonuçları açıklandı mı 2024? 110. Dönem ÖGG sınav sonuç ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavına katılan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor. EGM'nin paylaştığı sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih önceden duyurulmuştu.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarına erişerek yeni dönem görevlerine başlamaya hazırlanacak.
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx linki üzerinden sonuç sorgulayabilirsiniz.