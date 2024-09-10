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Adalet Bakanlığı ve CTE 1634 personel alımı kadroları ve başvuru şartları

10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname, Adalet Bakanlığı'na yapılacak personel alımlarına dair önemli bilgileri içeriyor. Kararnameye göre, kamuda birçok kadroda değişikliğe gidilirken, Adalet Bakanlığı bünyesindeki boş kadrolara yapılacak alımların detayları da netleşti. Bu açıklama, uzun süredir kamu personel alımlarını bekleyen adaylar için dikkatle takip edilen bir gelişme oldu.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:22 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 08:22
Adalet Bakanlığı ve CTE 1634 personel alımı kadroları ve başvuru şartları

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Kararnameye göre, Adalet Bakanlığı'nda farklı pozisyon ve derecelerde toplam 1634 kadronun boş olduğu açıklandı. Ancak tüm bu kadrolara doğrudan personel alımı yapılmayacak. Bazı pozisyonlar için kurum içi geçişle atamalar yapılırken, bazılarına ise açıktan alımlar gerçekleştirilecek. İşte Adalet Bakanlığı'nda personel alımı yapılacak başlıca kadrolar ve detayları...

Stajyer Kontrolör, Şef, Tekniker ve Teknisyen Kadroları: 54 Boş Kadro

Adalet Bakanlığı bünyesinde stajyer kontrolör, şef, tekniker ve teknisyen gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 54 boş kadro bulunuyor. Bu pozisyonlara yapılacak alımlar, özellikle teknik becerilere sahip adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Hakim ve Savcı Kadroları: 700 Boş Kadro

Adalet Bakanlığı'nın en kritik pozisyonlarından biri olan hakim ve savcı kadrolarında ise tam 700 boş kadro olduğu görülüyor. Yargı sisteminin en önemli unsurları olan hakim ve savcılar, bu alımlarla birlikte ülke genelindeki adalet hizmetlerine katkı sağlamaya devam edecek.

İcra Katibi, Cezaevi Müdürü ve Diğer Kadrolar: 609 Boş Kadro

Adalet Bakanlığı, cezaevi müdürü, icra katibi, şef, memur, idare memuru, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, mühendis ve tekniker gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 609 boş kadro ile personel alımına hazırlanıyor. Bu kadrolar, farklı yetkinliklere sahip adaylar için geniş bir yelpaze sunuyor.

Adli Tıp Kurumu'nda 271 Boş Kadro

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nda da önemli bir personel açığı bulunuyor. Yayınlanan kararnameye göre, kurumda toplamda 271 kadro boş durumda. Bu kadroların dağılımı ise şu şekilde:

Hukuk Müşaviri, Şef, Biolog ve Diğer Pozisyonlar: 56 Boş Kadro

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, VHKİ, Sağlık Personeli ve Diğer Teknik Pozisyonlar: 215 Boş Kadro
Adli Tıp Kurumu'nda hukuk müşaviri, biolog, laborant, uzman gibi uzmanlık gerektiren pozisyonlarda yapılacak alımlar, özellikle bu alanlarda eğitim almış kişiler için önemli bir iş fırsatı yaratıyor.

Personel Alım Yöntemleri ve Detaylar

Her ne kadar 1634 boş kadronun olduğu belirtilmiş olsa da, bu kadroların hepsine doğrudan personel alımı yapılmayacak. Bazı pozisyonlara kurum içi geçişlerle personel atamaları yapılacakken, diğer kadrolara açıktan personel alımı gerçekleştirilecek. Bu durum, kamu sektöründe halihazırda çalışan personel için de kariyerlerinde yükselme fırsatları doğurabilir.

Açıktan Alımlar İçin Beklenen Süreç

Açıktan yapılacak personel alımları için Adalet Bakanlığı tarafından resmi ilanların yayımlanması bekleniyor. Bu alımların Türkiye genelinde büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. Özellikle genç hukuk mezunları, tekniker ve teknisyenler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar bu alımlarda ön planda olacak.

Adaylar için başvuru koşulları, sınav tarihleri ve diğer detaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete'de duyurulacak.

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