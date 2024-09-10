Adalet Bakanlığı ve CTE 1634 personel alımı kadroları ve başvuru şartları

Adalet Bakanlığı , cezaevi müdürü, icra katibi, şef, memur, idare memuru, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, mühendis ve tekniker gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 609 boş kadro ile personel alımına hazırlanıyor. Bu kadrolar, farklı yetkinliklere sahip adaylar için geniş bir yelpaze sunuyor.

İcra Katibi, Cezaevi Müdürü ve Diğer Kadrolar: 609 Boş Kadro

Adli Tıp Kurumu'nda 271 Boş Kadro

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nda da önemli bir personel açığı bulunuyor. Yayınlanan kararnameye göre, kurumda toplamda 271 kadro boş durumda. Bu kadroların dağılımı ise şu şekilde:

Hukuk Müşaviri, Şef, Biolog ve Diğer Pozisyonlar: 56 Boş Kadro

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, VHKİ, Sağlık Personeli ve Diğer Teknik Pozisyonlar: 215 Boş Kadro

Adli Tıp Kurumu'nda hukuk müşaviri, biolog, laborant, uzman gibi uzmanlık gerektiren pozisyonlarda yapılacak alımlar, özellikle bu alanlarda eğitim almış kişiler için önemli bir iş fırsatı yaratıyor.