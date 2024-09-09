Öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi 2024! Eğitim ödeneği bu sene kaç TL oldu?

Milyonlarca öğretmen kırtasiye yardımı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2024 yılında öğretmenlere ne kadar kırtasiye yardımı yapılacak ve bu yardım ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...
Milyonlarca öğretmen kırtasiye yardımı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2024 yılında öğretmenlere ne kadar kırtasiye yardımı yapılacak ve bu yardım ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?
9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla okullar açılıyor. Okullarda yeni dönemin başlamasıyla beraber öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için çeşitli ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kırtasiye ödeneği ile karşılanıyor. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.
ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?
7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.