Öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi 2024! Eğitim ödeneği bu sene kaç TL oldu?

Milyonlarca öğretmen kırtasiye yardımı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2024 yılında öğretmenlere ne kadar kırtasiye yardımı yapılacak ve bu yardım ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla okullar açılıyor. Okullarda yeni dönemin başlamasıyla beraber öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için çeşitli ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kırtasiye ödeneği ile karşılanıyor. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.