111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...

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İş arayanlarla iş verenleri buluşturan İŞKUR, istihdama desteğini sürdürüyor. İŞKUR, Ağustos ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre; Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 119 bin 336 işe yerleşme gerçekleşti. İşe yerleştirilenlerin yüzde 61.3'ünü erkekler, yüzde 38.7'sini kadınlar oldu.

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Ocak-Ağustos döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 947 bin 388'e ulaştı. İşe yerleştirilenlerin 356 bin 431'ünün kadın, 346 bin 227'sinin genç, 26 bin 675'inin engelli ve 169 bin 355'inin yükseköğrenim mezunu olduğu belirtildi. İlk 8 ayda en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.