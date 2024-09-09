Canlı Yayın Olacak Mı? Kura Çekimi Sonuçlarına Nasıl Ulaşırım?

Kura çekimlerinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu tamamen ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile İŞKUR müdürlüklerinin kararına bağlıdır. Kura çekiminin YouTube veya diğer sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanması mümkün olabilmekle birlikte, bu konuda net bir karar henüz açıklanmamıştır.

Kura sonuçları ise kura çekimi tamamlandıktan sonra, ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, bu siteleri düzenli olarak kontrol etmelidir. Ayrıca, kura çekiminde ismi çıkan kişiler, İŞKUR sistemi üzerinden de sonuçlarını görebilecekler.