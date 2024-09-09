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İŞKUR iup okullara temizlik görevlisi alımı kura çekimi başladı mı? Canlı yayını ve sonuçlara isim listesine nasıl ulaşırım

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, okullara 120 bin temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar, başvuruların sona ermesinin ardından gözlerini kura çekimi sonuçlarına çevirdi. Kura çekimi ne zaman yapılacak? Canlı yayın olacak mı? Sonuçlara nasıl ulaşabilirsiniz? İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirilen bu alımla ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 12:44
İŞKUR iup okullara temizlik görevlisi alımı kura çekimi başladı mı? Canlı yayını ve sonuçlara isim listesine nasıl ulaşırım

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İŞKUR'un Türkiye genelinde gerçekleştirdiği bu geniş çaplı temizlik görevlisi alımı, eğitim-öğretim ortamlarının daha hijyenik ve güvenli olmasına yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Hem öğrenci sağlığının korunması hem de eğitim süreçlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için bu alımlar büyük bir önem taşıyor.

120 Bin Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak!

Türkiye genelinde 81 ilde okullara toplam 120 bin temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu personeller, Türkiye genelindeki okullarda temizlik hizmetlerini yerine getirerek, eğitim ortamlarının daha hijyenik ve sağlıklı olmasını sağlayacak. Kura çekimi ile belirlenecek olan temizlik görevlileri, işbaşı yaparak okullarda görevlerine başlayacaklar.

Temizlik görevlisi olarak işe alınacak personelin, okullarda eğitim-öğretim sürecini doğrudan destekleyen önemli bir görev üstlenecekleri açıklandı. Görevler, başvuru sürecinden sonra kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapılacak olan bu alımların kura çekimi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Kura çekimi sonuçları, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile İŞKUR sayfaları üzerinden duyurulacak. Her ilde ayrı olarak yapılacak kura çekim tarihleri ise ilgili kurumlar tarafından ilan edilecek. Kura çekiminin kesin tarihleri, başvuruların sona ermesinden sonra kurumlar tarafından açıklanacak.

Canlı Yayın Olacak Mı? Kura Çekimi Sonuçlarına Nasıl Ulaşırım?

Kura çekimlerinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu tamamen ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile İŞKUR müdürlüklerinin kararına bağlıdır. Kura çekiminin YouTube veya diğer sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanması mümkün olabilmekle birlikte, bu konuda net bir karar henüz açıklanmamıştır.

Kura sonuçları ise kura çekimi tamamlandıktan sonra, ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, bu siteleri düzenli olarak kontrol etmelidir. Ayrıca, kura çekiminde ismi çıkan kişiler, İŞKUR sistemi üzerinden de sonuçlarını görebilecekler.

Alınacak Personel Ne Zaman İşe Başlayacak?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, seçilen personellerin önümüzdeki hafta içerisinde görevlerine başlamaları bekleniyor. İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlamasına göre, temizlik görevlileri kura çekimi sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra işbaşı yapacaklar. Bu personellerin atanacakları okullar ve görev alanları da kura sonuçlarıyla birlikte duyurulacak.

İŞKUR İUP okullara temizlik görevlisi alımı sonuçlara nasıl ulaşırım?

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sayfaları üzerinden kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR'un resmi internet adresi ve başvuru yaptığınız il müdürlükleri de sonuçları duyuracak.

Ayrıca, sonuçların açıklandığı sayfalar sosyal medya platformlarında da paylaşılabilir.

İŞKUR İUP okullara temizlik görevlisi alımı canlı yayını nasıl izlerim?

Eğer kura çekimi canlı yayınlanacaksa, bu bilgiler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

YouTube, Facebook ve diğer sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yapılması bekleniyor ancak kesin bilgi için yetkili mercilerin açıklamalarını takip etmekte fayda var.

Kura çekimi sonuçları açıklanmadan önce tüm başvuru sahiplerinin ilgili kurumların sayfalarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

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