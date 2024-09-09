Canlı Yayın Olacak Mı? Kura Çekimi Sonuçlarına Nasıl Ulaşırım?
Kura çekimlerinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu tamamen ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile İŞKUR müdürlüklerinin kararına bağlıdır. Kura çekiminin YouTube veya diğer sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanması mümkün olabilmekle birlikte, bu konuda net bir karar henüz açıklanmamıştır.
Kura sonuçları ise kura çekimi tamamlandıktan sonra, ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, bu siteleri düzenli olarak kontrol etmelidir. Ayrıca, kura çekiminde ismi çıkan kişiler, İŞKUR sistemi üzerinden de sonuçlarını görebilecekler.
Alınacak Personel Ne Zaman İşe Başlayacak?
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, seçilen personellerin önümüzdeki hafta içerisinde görevlerine başlamaları bekleniyor. İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlamasına göre, temizlik görevlileri kura çekimi sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra işbaşı yapacaklar. Bu personellerin atanacakları okullar ve görev alanları da kura sonuçlarıyla birlikte duyurulacak.
İŞKUR İUP okullara temizlik görevlisi alımı sonuçlara nasıl ulaşırım?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sayfaları üzerinden kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR'un resmi internet adresi ve başvuru yaptığınız il müdürlükleri de sonuçları duyuracak.
Ayrıca, sonuçların açıklandığı sayfalar sosyal medya platformlarında da paylaşılabilir.
İŞKUR İUP okullara temizlik görevlisi alımı canlı yayını nasıl izlerim?
Eğer kura çekimi canlı yayınlanacaksa, bu bilgiler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.
YouTube, Facebook ve diğer sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yapılması bekleniyor ancak kesin bilgi için yetkili mercilerin açıklamalarını takip etmekte fayda var.
Kura çekimi sonuçları açıklanmadan önce tüm başvuru sahiplerinin ilgili kurumların sayfalarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.