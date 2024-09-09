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İŞKUR'dan hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi, hasta bakıcı alımı!

Türkiye genelinde sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir istihdam fırsatı bulunmaktadır. Kamu hastanelerindeki personel ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden hastane personeli alımı geniş bir yelpazede gerçekleştirilmektedir. Peki, İŞKUR hastane personeli alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlar için alım yapılmaktadır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 10:48 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 11:41
İŞKUR’dan hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi, hasta bakıcı alımı!

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Sağlık personeli, teknisyen, teknisyen, temizlik görevlisi, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlarda yapılan bu alımlar iş arayanlar için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu alımların İŞKUR üzerinden yapılması hem iş arayan vatandaşların iş bulma sürecini kolaylaştırmakta hem de kamu hastanelerinin personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynamaktadır. Peki, İŞKUR hastane personeli alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlar için alım yapılmaktadır? İşte detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR hastane personeli alımına başvuruda bulunmak için adayların belirli temel şartları karşılaması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan zorunlu şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmaktır.

18 yaşında veya daha büyük olmak: Adayların başvuruda bulunmak için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıtlı olmak: İŞKUR'a kayıtlı olmayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. Bu nedenle iş arayanların İŞKUR sistemine üye olması gerekir.

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Pozisyonun eğitim şartlarını karşılamak: Her pozisyon için farklı eğitim şartları talep edilebilir. Temizlikçi gibi pozisyonlar için ilkokul mezunu olmak yeterliyken, yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlar için lise veya üniversite mezunu olmak gerekebilir.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Başvuranların kamu haklarından mahrum olmaması gerekir.

Erkek adaylar için askerlik durumu: Erkek adayların askerliğini tamamlamış, muaf tutulmuş veya ertelemiş olması gerekir.

İŞKUR Hastane Personeli Alımı 2024

2024 yılı itibariyle sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda çok sayıda personel alımı yapılmaktadır. Hemşire, hasta bakıcısı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar özellikle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca sağlık teknisyeni ve teknisyeni gibi belirli alanlarda personel alımı devam etmektedir. İşte bazı pozisyonlar ve alım sayıları:

Hemşire: 160 kişi

Hasta Bakıcısı: 37 kişi

Temizlik Görevlisi (Hastane): 20 kişi

Güvenlik Görevlisi (Hastane): 7 kişi

Hasta Danışmanı: 43 kişi

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 34 kişi

Ambulans Şoförü: 4 kişi

Başvuru Süreci ve İŞKUR Kayıt İşlemleri

İŞKUR üzerinden yapılan hastane personeli alımları genellikle İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar İŞKUR sistemine giriş yaparak profil bilgilerini güncelleyebilir ve başvuruda bulunacakları pozisyonları görüntüleyebilirler. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde adayların profillerinde yer alan bilgilerin eksiksiz ve güncel olması önem taşımaktadır.

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