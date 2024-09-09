İŞKUR’dan hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi, hasta bakıcı alımı!

Sağlık personeli, teknisyen, teknisyen, temizlik görevlisi , hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlarda yapılan bu alımlar iş arayanlar için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu alımların İŞKUR üzerinden yapılması hem iş arayan vatandaşların iş bulma sürecini kolaylaştırmakta hem de kamu hastanelerinin personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynamaktadır. Peki, İŞKUR hastane personeli alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi pozisyonlar için alım yapılmaktadır? İşte detaylar...

18 yaşında veya daha büyük olmak: Adayların başvuruda bulunmak için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıtlı olmak: İŞKUR'a kayıtlı olmayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar. Bu nedenle iş arayanların İŞKUR sistemine üye olması gerekir.

İŞKUR hastane personeli alımına başvuruda bulunmak için adayların belirli temel şartları karşılaması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan zorunlu şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmaktır.

Pozisyonun eğitim şartlarını karşılamak: Her pozisyon için farklı eğitim şartları talep edilebilir. Temizlikçi gibi pozisyonlar için ilkokul mezunu olmak yeterliyken, yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlar için lise veya üniversite mezunu olmak gerekebilir.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Başvuranların kamu haklarından mahrum olmaması gerekir.

Erkek adaylar için askerlik durumu: Erkek adayların askerliğini tamamlamış, muaf tutulmuş veya ertelemiş olması gerekir.