İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız alım 09.00’da başladı! 18 yaş üstü olanlar...

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımlarında KPSS şartı aranmayacak olması bu pozisyona başvurmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat yaratıyor. KPSS puanı olmayan veya bu sınava girmemiş adaylar da bu pozisyonlara başvurarak iş bulma şanslarını değerlendirebilirler.
İŞKUR Üzerinden Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımları Başladı
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda dikkat çeken bir nokta ise KPSS puanı aranmayacak olması. Bu durum özellikle KPSS puanı olmayan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak başvuruda bulunmak için bazı genel ve özel şartların sağlanması gerekiyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
En az 18 yaşında olmak: Adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
En az lise mezunu olmak: Adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.
Görünüşüne özen göstermek: Hastalar ve yakınlarıyla yüz yüze iletişimde bulunacakları için adayların görünümüne dikkat etmesi önemlidir.
Bilgisayar kullanabilmek: Hasta kayıt işlemleri bilgisayar ortamında yapıldığından temel bilgisayar bilgisi şarttır.
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak: Gerektiğinde vardiyalı çalışabilen adaylar tercih edilmektedir.