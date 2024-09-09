İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız alım 09.00’da başladı! 18 yaş üstü olanlar...

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Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımlarında KPSS şartı aranmayacak olması bu pozisyona başvurmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat yaratıyor. KPSS puanı olmayan veya bu sınava girmemiş adaylar da bu pozisyonlara başvurarak iş bulma şanslarını değerlendirebilirler.

İŞKUR Üzerinden Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımları Başladı Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda dikkat çeken bir nokta ise KPSS puanı aranmayacak olması. Bu durum özellikle KPSS puanı olmayan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak başvuruda bulunmak için bazı genel ve özel şartların sağlanması gerekiyor.