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İŞKUR'dan hastanelere KPSS şartsız alım 09.00'da başladı! 18 yaş üstü olanlar...

Hastaneler personel alımına ilişkin iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Özellikle sağlık sektöründe iş arayanların ilgisini çeken bu ilanlar İŞKUR üzerinden duyuruluyor. Son olarak 23'ten fazla Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar sağlık sektörüne girmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki başvuru şartları neler ve adaylar bu süreci nasıl takip edebilir?

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 10:28 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 10:28
İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız alım 09.00’da başladı! 18 yaş üstü olanlar...

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Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımlarında KPSS şartı aranmayacak olması bu pozisyona başvurmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat yaratıyor. KPSS puanı olmayan veya bu sınava girmemiş adaylar da bu pozisyonlara başvurarak iş bulma şanslarını değerlendirebilirler.

İŞKUR Üzerinden Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi Alımları Başladı

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılmaya başlandı. İlanlarda dikkat çeken bir nokta ise KPSS puanı aranmayacak olması. Bu durum özellikle KPSS puanı olmayan adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak başvuruda bulunmak için bazı genel ve özel şartların sağlanması gerekiyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

En az 18 yaşında olmak: Adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

En az lise mezunu olmak: Adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Görünüşüne özen göstermek: Hastalar ve yakınlarıyla yüz yüze iletişimde bulunacakları için adayların görünümüne dikkat etmesi önemlidir.

Bilgisayar kullanabilmek: Hasta kayıt işlemleri bilgisayar ortamında yapıldığından temel bilgisayar bilgisi şarttır.
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak: Gerektiğinde vardiyalı çalışabilen adaylar tercih edilmektedir.

Ayakta çalışabilmek: Bu pozisyonda çalışanların iş yoğunluğu nedeniyle uzun süre ayakta çalışabilmeleri gerekmektedir.

Temiz sabıka kaydına sahip olmak: Adayların sabıka kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmaları beklenmektedir.

Uyuşturucu tedavisi görmemiş veya almıyor olmak: Sağlık sektöründe çalışacak kişilerin uyuşturucu kullanmamış veya tedavi görmemiş olması gerekmektedir. İkamet şartı: Başvurunun yapıldığı il veya ilçede ikamet ediyor olmak başvuru sırasında aranan önemli şartlardan biridir.

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Yukarıda belirtilen genel şartların yanı sıra her ilan için belirlenmiş özel şartlar da bulunmaktadır. Bu özel şartlar işe alım yapılacak hastanenin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı hastaneler deneyim şartı ararken bazıları adaylardan belirli bir eğitim belgesi talep edebilir. Bu nedenle adayların başvuru yapmadan önce ilgili ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Adayların öncelikle İŞKUR'a kayıtlı bir iş arayan profiline sahip olması gerekmektedir. Eğer henüz İŞKUR'a kayıt olmadıysanız e-Devlet üzerinden veya doğrudan İŞKUR şubelerine giderek kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra iş ilanlarına kolayca başvuru yapabilirsiniz.

KAYNAK: https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=11365&pageNumber=1

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