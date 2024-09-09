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20 bin öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2024! Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, öğretmen adaylarının merakla beklediği konular arasında yer alıyor. KPSS puanlarıyla başvurularını tamamlayan adaylar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözlü mülakat süreci sona erdi. Şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 05:56 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 07:03
20 bin öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2024! Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin açıklaması!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılı için planlanan 20 bin öğretmen ataması, binlerce öğretmen adayının kaderini belirleyecek. Mülakat aşamasını tamamlayan öğretmenler, sonuçların açıklanması için büyük bir heyecanla bekliyor. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

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