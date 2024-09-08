İUP İŞKUR BAŞVURU 2024 | Okullara 120 bin temizlik görevlisi alınacak! 81 ilde geçerli

İŞKUR tarafından hayata geçirilen İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 81 ilde toplam 120 bin kişi istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu program, bugüne kadar uygulanan diğer istihdam programlarından ayrı bir yapıya sahip olması ve ilk kez uygulanacak olması nedeniyle dikkat çekiyor.