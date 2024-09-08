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İUP İŞKUR BAŞVURU 2024 | Okullara 120 bin temizlik görevlisi alınacak! 81 ilde geçerli

İŞKUR, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürüttüğü İşgücü Uyum Programı kapsamında bu yıl okullara 120 bin temizlik görevlisi personel alımı yapacak. İlk iş birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirildi. Programın hedef kitlesi engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlar olacak. Bu program, özellikle dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmayı amaçlıyor. Peki, İŞKUR İUP başvurusu nasıl yapılır? İUP başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 15:59
İUP İŞKUR BAŞVURU 2024 | Okullara 120 bin temizlik görevlisi alınacak! 81 ilde geçerli

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İŞKUR tarafından hayata geçirilen İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 81 ilde toplam 120 bin kişi istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu program, bugüne kadar uygulanan diğer istihdam programlarından ayrı bir yapıya sahip olması ve ilk kez uygulanacak olması nedeniyle dikkat çekiyor.

İUP NEDİR?

İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı (İUP), iş arayan bireylerin işgücü piyasasına daha hızlı adapte olmasını hedefleyen bir destek programıdır. Program, mesleki eğitimlerle birlikte kişisel gelişim ve iş sağlığı gibi konularda da eğitim sunuyor. Kadınlar, gençler, engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik olan bu programda katılımcılara günlük 566,73 TL ödeme yapılacak.

İUP BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

İUP kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrılan programa, 8 Eylül'e kadar başvurulabilecek.

İUP İŞ ARAMA NASIL YAPILIR?

İUP üzerinden iş arama süreci, İUP başvuru ekranına girdikten sonra sadece il ve ilçe seçilerek ara tuşuna basılarak gerçekleşebilmektedir.

İUP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, şartları aranır.

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