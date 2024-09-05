2024 Eylül ayı İŞKUR’dan huzurevlerine hasta bakıcı alımı! İşte şartlar

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İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu ilanlarda öne çıkan en dikkat çekici nokta ise, birçok pozisyon için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) veya mülakat şartının aranmıyor oluşu. Bu sayede, işe alım süreci hem daha hızlı hem de adaylar için daha erişilebilir hale gelmiş durumda. Başvuru yapmak isteyenlerin sadece belirli temel şartları yerine getirmesi yeterli olacak.

İlanlara Başvuru Şartları Nelerdir? Sağlık sektöründe hasta bakıcı pozisyonlarına başvuru yapmak için belirlenen bazı genel kriterler bulunmaktadır. Adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabileceği bu pozisyonlar için geçerli olan genel koşullar ise şu şekildedir: 18 yaşını doldurmuş olmak Kamu haklarından mahrum olmamak Sağlık açısından çalışmaya uygun olmak Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek durumda olmak En az ilkokul mezunu olmak Adli sicilin temiz olması ve güvenlik soruşturmasından geçmek