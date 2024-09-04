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Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı: İşte başvuru şartları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirilmek üzere polis memuru alımı yapacağını duyurdu. Son dakika açıklamasında, alımların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yapılacağı ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi. İlan edilen pozisyonlar için gerekli KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlar da açıklandı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 15:35 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı: İşte başvuru şartları

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Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı başvurusunda bulunacak adayların belirtilen şartları taşımaları halinde belediye bünyesinde açıktan atama ile istihdam edileceği belirtildi.

Polis Memuru Alımında 42 Bin TL Maaş Fırsatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis memuru pozisyonuna atanacak kişilere 42 bin TL maaş verileceğini duyurdu.

Başvurular 3 Ekim'den itibaren şahsen yapılacak ve adayların bu süreçte karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu suçlardan dolayı bir yıl ve üzeri hapis cezası almış olanlar affedilseler bile başvuru yapamayacaklar.

Fiziksel Şartlar

Başvuru sahipleri ayrıca belirli fiziksel kriterlere de sahip olmalıdır:

Boy ve Kilo Şartları: Erkek adaylar en az 1,67 metre boyunda, kadın adaylar en az 1,60 metre boyunda olmalıdır. Ayrıca, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yapmalarına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya fiziksel engeli olmaması gerekmektedir.

Ehliyet Şartı: Adayların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre en az B Sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlik hizmetini yapmamış, askerliğini tamamlamış, tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olması gerekmektedir.

Disiplin Suçu: Adayların daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması gerekmektedir. Yaş Şartı: Adaylar sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmalıdır.

İşte İlan Metni

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