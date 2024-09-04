Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı: İşte başvuru şartları

Başvurular 3 Ekim'den itibaren şahsen yapılacak ve adayların bu süreçte karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu suçlardan dolayı bir yıl ve üzeri hapis cezası almış olanlar affedilseler bile başvuru yapamayacaklar.

Fiziksel Şartlar

Başvuru sahipleri ayrıca belirli fiziksel kriterlere de sahip olmalıdır:

Boy ve Kilo Şartları: Erkek adaylar en az 1,67 metre boyunda, kadın adaylar en az 1,60 metre boyunda olmalıdır. Ayrıca, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamalıdır.

Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yapmalarına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya fiziksel engeli olmaması gerekmektedir.

Ehliyet Şartı: Adayların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre en az B Sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.