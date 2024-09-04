İŞKUR’dan ehliyetli şoför alımı! En az ilkokul mezunları başvuruyor

Şoför Alımları İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgili şehirlerde şoför olarak görev almak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ya da en yakın İŞKUR ofislerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların başvuru sırasında, ilanlarda belirtilen tüm belgeleri ve şartları eksiksiz yerine getirmeleri büyük önem taşıyor. Şoförlük mesleği için genellikle talep edilen belgeler arasında:

Sürücü belgesi (B sınıfı, D sınıfı ya da gerekli diğer ehliyet türleri)

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı gibi temel evraklar bulunuyor.

İŞKUR'dan ehliyetli şoför alımı ilanları linki: https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=4225&pageNumber=1