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İŞKUR'dan ehliyetli şoför alımı! En az ilkokul mezunları başvuruyor

Ehliyet sahibi olan vatandaşlara sevindirici bir haber İŞKUR'dan geldi. Son yayımlanan duyurulara göre, ehliyeti olanlar için kamu ve özel sektör şoför alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler için tüm detaylar netleşti. Kamu personeli olmak isteyen ehliyet sahipleri için fırsatlar kapıda!

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 08:39 Güncelleme 04 Eylül 2024, 08:41
İŞKUR’dan ehliyetli şoför alımı! En az ilkokul mezunları başvuruyor

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İŞKUR, her geçen gün yeni iş ilanlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak, özellikle ehliyeti olanlar için kamuya geçici şoför alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlar, Türkiye genelinde farklı şehirlerdeki kamu kuruluşlarında çalışacak şoför arayışını kapsıyor. İlgili adayların, başvuru yapabilmeleri için belirli şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR üzerinden yayımlanan şoför alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı genel şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

TC vatandaşı olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması başlıca gereklilikler arasında.

Eğitim şartı: En az ilkokul mezunu olma zorunluluğu var. Ancak bazı ilanlar için daha yüksek eğitim şartları aranabiliyor.

Sağlık durumu: Adayların, şoförlük yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların herhangi bir nedenle kamu haklarından yasaklı olmaması önemli.

Temiz adli sicil kaydı: Kamuya başvurularda, adli sicil kaydının temiz olması bir diğer kritik şart.

İlanlardaki özel şartlar: İlgili ilanlarda belirtilen diğer özel şartlar da karşılanmalı. Örneğin, belirli ehliyet sınıflarına sahip olmak gibi.

Başvuru Yapılacak Şehirler ve Tarihler

Aşağıda, farklı illerdeki şoför alımlarının detaylarını bulabilirsiniz. Her ilanda belirtilen son başvuru tarihine dikkat etmek, başvurunuzu zamanında yapabilmeniz açısından oldukça önemli.

Mersin: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 6.09.2024 (Ref. No: 00008465594)

Kocaeli: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 6.09.2024 (Ref. No: 00008465694)

Kırklareli: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 6.09.2024 (Ref. No: 00008466007)

İstanbul: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 5.09.2024 (Ref. No: 00008462658)

Erzurum: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 5.09.2024 (Ref. No: 00008464146)

Kayseri: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 5.09.2024 (Ref. No: 00008464381)

Bursa: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 5.09.2024 (Ref. No: 00008465242)

Konya: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 4.09.2024 (Ref. No: 00008348625)

Bursa: Yolcu taşıma şoförü alımı – Son başvuru tarihi: 4.09.2024 (Ref. No: 00008484728)

Şoför Alımları İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgili şehirlerde şoför olarak görev almak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ya da en yakın İŞKUR ofislerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Adayların başvuru sırasında, ilanlarda belirtilen tüm belgeleri ve şartları eksiksiz yerine getirmeleri büyük önem taşıyor. Şoförlük mesleği için genellikle talep edilen belgeler arasında:

Sürücü belgesi (B sınıfı, D sınıfı ya da gerekli diğer ehliyet türleri)

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı gibi temel evraklar bulunuyor.

İŞKUR'dan ehliyetli şoför alımı ilanları linki: https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=4225&pageNumber=1

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