Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları ve isim listesinin, kuranın tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.