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DHY 118. DÖNEM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı DHY sonuçları açıklandı mı? Münhal kadrolar isim listesi

Sağlık Bakanlığı, 118. dönem DHY kura çekimini bugün gerçekleşti. Kura çekimi, Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda ve canlı yayınla yapılıyor. Doktorlar ve sağlık camiasının merakla beklediği bu süreç, uzman eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorlar için kritik bir anı temsil ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 10:39 Güncelleme 04 Eylül 2024, 10:41
DHY 118. DÖNEM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı DHY sonuçları açıklandı mı? Münhal kadrolar isim listesi

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Sağlık Bakanlığı 118. dönem DHY kura çekimi sonuçları araştırılmaya başlandı. Kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirildi.

118. DHY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül saat 10:30'da başlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimine katılımcı alınmayacak.

DHY 118. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından atama isim listesini yayınlayacak.

Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları ve isim listesinin, kuranın tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi


4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler

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